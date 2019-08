Il Real Madrid offre soldi e James Rodriguez per Pogba. La Juventus resta in attesa

Paul Pogba ha tutte le intenzioni di lasciare il Manchester United e l'ha fatto capire a chiare lettere e a più riprese soprattutto per bocca del suo agente Mino Raiola. Il 26enne francese piace a due club, Real Madrid e Juventus, con gli spagnoli che al momento sembrano in vantaggio sul talento dei Red Devils. Secondo quanto riporta il tabloid inglese Times, il club spagnolo è pronto a lanciare l'assalto a Pogba offrendo 30 milioni di euro più il cartellino del colombiano James Rodriguez, da tempo nel mirino del Napoli e valutato tra il 35 e i 40 milioni di euro dal Real Madrid.

Il mercato in entrata in Inghilterra chiuderà l'8 agosto ma per quello in uscita c'è tempo anche se lo United avrà bisogno di un sostituto se dovesse partire Pogba. I Red Devils hanno messo nel mirino Sergej Milinkovic-Savic della Lazio valutato tra gli 80 e i 90 milioni di euro ma per il momento non hanno ancora affondato il colpo per portarlo alla corte di Solskjaer. La famiglia Glazer valuterà attentamente l'offerta del Real per capire se sia realmente consona al valore del centrocampista campione del mondo della Francia ma se l'affare non dovesse andare in porto ecco che potrebbe inserirsi la Juventus che metterebbe sul piatto soldi più i cartellini di Mario Mandzukic e quello del centrocampista Blaise Matuidi che non rientrano più nei piani del club di Corso Galileo Ferraris e del tecnico Maurizio Sarri.

