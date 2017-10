Il Real Madrid ora punta su Icardi

Una svolta di mercato che agita (e non poco) le acque in casa Inter. Mauro Icardi potrebbe lasciare i nerazzurri. L'attaccante dell'inter infatti avrebbe diverse pretendenti in campo internazionale e tra le regine d'Europa si fa avanti il Real Madrid. Di fatto i blancos hanno messo nel mirino il nerazzurro e sono pronti a follie per portarlo al Santiago Bernabeu la prossima stagione. E così i nerazzurri per respingere l'assalto del Real saranno costretti ad aumentare l'ingaggio del giocatore come promesso. A quanto pare la busta paga dell'argentino sfonderà il tetto dei 5 milioni di euro. La scadenza del contratto però resterà comunque quella del 2021. Ma a preoccupare è soprattutto la clausola rescissoria. In questo momento è fissata a 110 milioni di euro. Una cifra che non spaventa la sociatà di madridista che di fatto sarebbe disposta a pagare la cifra monstre per portare via il giocatore. La società nerazzurra dovrà valutare se ritoccare anche la calusola ma per il momento la trattativa pare sia su un binario morto. L'Inter non vuole rinunciare al suo attaccante di punta. Ma una chiamata da Madrid potrebbe cambiare tutto. Il Santiago Bernabeu è uno stadio a cui in pochi sanno dire no...