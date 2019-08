Il Real Madrid è preoccupato: Hazard involuto e sovrappeso

Eden Hazard è stato uno dei colpi ad effetto del Real Madrid che ha investito circa 100 milioni di euro per strapparlo al Chelsea. Questo inizio di stagione, però, non è stato ottimale per il talento belga che è stato anche criticato per il suo eccessivo peso, pare otto chili in più rispetto al suo peso forma. L'ex Lille, infatti, ha fatto molta fatica in queste prime uscite con il Real e non è riuscito a mostrare tutto il suo potenziale anche se la stagione non è di fatto ancora iniziata. Il Real, infatti, è da sempre uno dei club più esigenti con i propri calciatori e più della società stessa lo sono i tifosi blancos che pretendono il massimo per onorare la maglia di uno dei club più vincenti della storia del calcio.

Hazard ha fatto fatica ad integrarsi nei meccanismi di Zinedine Zidane anche se c'è ancora tempo per trovare l'intesa con i nuovi compagni di squadra. Il Real, in realtà, sta disputando in toto una preseason davvero disastrosa, la peggiore di sempre con l'incredibile sconfitta per 7-3 in amichevole contro i cugini dell'Atletico Madrid, oltre altre due sconfitte, una sola vittoria e un pareggio. I sette-otto chili in più paventati da alcuni media sembrano un'esagerazione anche se i tifosi del Real si aspettavano qualcosa di più da parte di un giocatore capace di fare la differenza e che ha trascinato il Chelsea di Sarri alla vittoria dell'Europa League.

