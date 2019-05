Real Madrid, Ramos alla Juventus? Perez si butta su uno tra Skriniar e Koulibaly

Il Real Madrid rischia seriamente di perdere Sergio Ramos che per via della lite con Florentino Perez avrebbe deciso di lasciare il club tredici volte vincitore della Champions League. In Spagna sono certi che il roccioso difensore spagnolo sia finito nelle mire della Juventus con il suo ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo che avrebbe espressamente richiesto ad Andrea Agnelli l'ingaggio di uno dei tre difensori più forti del mondo. Le prossime settimane saranno decisive sia per la panchina della Juventus sia per i rinforzi ma il nome di Sergio Ramos stuzzica e non poco la fantasia dei tifosi e di tutto l'ambiente.

Secondo quanto riporta As.com, però, il Real Madrid ha in mente un piano di riserva nel caso in cui Ramos lascerà il Real Madrid. I nomi in lizza sono tanti: da Virgil Van Dijk del Liverpool, fino ad arrivare a Kalidou Koulibaly del Napoli, ma De Laurentiis pretende almeno 80 milioni di euro, Matthijs de Ligt, classe '99 dell'Ajax e appetito anche dalla Juventus, dal Manchester United, dal Psg, soprattutto dal Barcellona ma anche da tanti altri club europei. Attenzione, però, perché a Florentino Perez piace anche e non poco Milan Skriniar che ha da poco rinnovato il contratto con l'Inter e per cui il club nerazzurro chiede almeno 80 milioni di euro. Il quotidiano spagnolo parla di una cifra di 60 milioni di euro ma per quella cifra Beppe Marotta e Piero Ausilio non si siederanno nemmeno al tavolo per trattare.