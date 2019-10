Real Madrid, Zidane incontra Pogba a Dubai

Una foto di Paul Pogba e Zinedine Zidane riaccendono il calciomercato internazione. Il centrocampista del Manchester United è stato pizzicato a Dubai mentre incontra l'allenatore del Real Madrid. Incontro casuale? O primi passi verso una trattativa che porterebbe il francese a vestire la camiseta blanca.

Futuro al Real Madrid?

Da oltre un anno, il futuro di Pogba si divede tra Real Madrid, Juventus e il Manchester United. Il club di Florentino Perez lo vuole dai tempi in cui il francese calcava i campi di Torino, la Juventus invece lo riabbrecerebbe volentieri. Dal canto suo, Pogba non ha mai nascosto il rapporto che ha con il club bianconero e con gli ex compagni.

Ora però la situazione potrebbe essere cambiata. Il Daily Express, tabloid inglese, ha pubblicato uno scatto rubato di Pogba in compagnia di Zidane a Dubai, dove l'allenatore del Real Madrid ha partecipato a una conferenza sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nello sport. Una fotografia che riaccende il calciomercato e una trattativa, quella tra Manchester United e Real, che quest'estate non è andata in porto.