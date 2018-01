Il Real non molla Icardi. Wanda Nara su Instagram: "Madrid, viaggio di lavoro"

Il Real Madrid di Florentino Perez, ormai da tempo, corteggia Mauro Icardi che ha un contratto con l'Inter fino al 30 giugno del 2021. Il capitano nerazzurro, tra l'altro, ha una clausola valida solo per l'estero e nel mese di luglio di circa 110 milioni di euro. L'intenzione della dirigenza dell'Inter è quella di rinnovare il contratto entro fine stagione, alzando sensibilmente il valore della clausola visto che il Real Madrid ha la potenza economica, e oltre, per poter strappare Maurito al club di Corso Vittorio Emanuele.

Icardi ha segnato 18 reti in campionato, ma solo 2 nelle ultime sei uscite in cui l'Inter ha messo insieme solo 4 punti. Wanda Nara, agente e moglie di Icardi, è sempre stata un personaggio fuori dalle righe e dagli schemi e anche questa volta ha voluto provocare. La bella argentina, infatti, è tornata in Argentina per motivi di lavoro, visto che dovrà registrare alcune puntate di uno show televisivo che la vedrà protagonista. Wanda, però, ha fatto scalo a Madrid e ha voluto mandare un messaggio provacatorio a tutti i followers su Instagram postando una foto con la didascalia: "Viaggio...di lavoro..."