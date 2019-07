Renault Zoe per il Garda tour

Desenzano (Brescia) Come Zoe non c'è nessuna. Nessuna elettrica sa vincere la sfida con la ville voiture Renault. Zero rumore, zero inquinamento, zero imprevisti. Eppure non è una ecocar invisibile, ma sa farsi notare anche qui au bord du lac: qui dal 1 agosto formerà la flotta di E-Way, car sharing extraurbano varato per residenti e turisti dalla multiutility Garda Uno con Renault.

Otto Zoe ZE40 in 4 località strategiche: Desenzano, Padenghe, Salò e Peschiera. Servizio point-to-point, da prenotare e utilizzare con l'app Glide, 16 recharge station dislocate qui e là, non si sa mai. Perché il dubbio è il classico elettroamletico. Ce la farà o non ce la farà Zoe con i suoi 300 chilometri dichiarati di autonomia a percorrere il giro del lago di Garda lungo 158 km, senza restare a corto di energia? È vero che alle colonnine di ricarica si incrociano tante vite stravaganti. E che non siamo a Milano dove per fare il «pieno» conviene andare all'Ikea, però poi non se ne può più di mangiare polpettine svedesi o acquistare metri di Billy, storica libreria del marchio, non proprio da Compasso d'oro.

Con Zoe no, non sarà un'avventura. Scalpita in coda e nei sorpassi, tra Desenzano e Salò, tra Limone e Riva del Garda, ma nonostante il climatizzatore sempre acceso, la velocità ridotta consente di giocare con rilascio dell'acceleratore e frenate rigenerative, almeno per lei. E dunque di chiudere il Garda tour a Peschiera con 145 km e in souplesse. Non si stupisce Francesco Fontana Giusti, direttore Comunicazione & Immagine di Renault Italia, marchio pioniere della mobilità elettrica e leader del car sharing elettrico con oltre 7mila veicoli in Europa: «I dati dicono che guidare green dà il 98% di soddisfazione rispetto al 76% di quanto sappia fare un veicolo termico. Per questo, una volta che si prova Zoe non se ne può proprio più fare a meno».

RoPas