"Rigore netto", "Zapata spinge Lautaro". Guerra social tra i tifosi di Inter e Atalanta

Non si placano le polemiche attorno ad Inter-Atalanta con i nerazzurri di Bergamo che hanno contestato la decisione dell'arbitro Rocchi e del Var Irrati di non punire con il calcio di rigore il placcaggio di Lautaro Martinez ai danni di Rafael Toloi con il difensore brasiliano intento a ribadire in rete una respinta di Handanovic sul suo precedente tentativo aereo. Per l'argentino dell'Inter ci sarebbe stata anche l'espulsione in quanto chiara occasione da rete.

Il direttore di gara e la tecnologia hanno deciso che non ci fosse stato niente di punibile ma a fine partita è divampata la polemica con Gasperini che ha riservato una stoccata alla terna arbitrale: "Il rigore su Toloi? Non so perché non l'hanno fischiato... Queste cose sono brutte e gravi: incomprensibile. Questi episodi tolgono valore al Var: era un caso clamoroso".

Guerra social

In queste ore su Facebook, Twitter ed Instagram, è spuntato un video nel quale si vede Duvan Zapata spingere Lautaro Martinez anche se l'immagine è poco chiara. I tifosi di Atalanta, Inter e di altre squadre sui social network hanno provato a spiegare le loro ragioni sui socia e hanno intrapreso una battaglia pungente e ironica.

Il rigore #Toloi-#LautaroMartinez è palese; senza dubbio e senza margine di discussione.

Questo a memoria del fatto che gli errori arbitrali capitano a tutti e contro tutti, basta fare i bambini o i complottisti e godetevi un campionato finalmente interessante.#InterAtalanta — Stefano Pozzo (@StePozzo93) January 12, 2020

#InterAtalanta tutti a dire che era rigore il fallo di #Martinez su #Toloi. Ma i miei colleghi sportivi hanno un briciolo di obiettività per vedere che Martinez cade e fa fallo perché spinto da Zapata? Non è dunque rigore. Cecità professionale pic.twitter.com/5n5F4m1d4R — fabio cavalera (@fcavalera) January 12, 2020

Olre le polemiche

Resta il fatto che Inter-Atalanta è stata una delle partite più intense e belle del campionato di Serie A con due squadre che si sono affrontate viso aperto dal primo all'ultimo minuto. Il miglior attacco del campionato contro il terzo miglior attacco e la miglior difesa hanno chiuso sull'1-1 con la Dea che ancora una volta ha dimostrato di avere le idee chiare e un allenatore che in quasi quattro anni ha dato un'identità ben precisa alla sua squadra. Di contro l'Inter ha sofferto molto nell'ultima mezz'ora ma come dice il suo allenatore ha saputo tener botta e ha portato a casa un punto prezioso per la lotta scudetto. Il salentino al suo primo anno sulla panchina dei nerazzurri sta incantando e se questa sera la Juventus non batterà la Roma saranno anche campioni d'inverno.

