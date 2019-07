Via dal ritiro pure Nainggolan

C'è il caso che fa più rumore, quello Icardi. Ma ce n'è un altro in casa Inter e ha le sembianze di Radja Nainggolan. Lui, come Maurito, è ufficialmente fuori dal progetto tecnico dei nerazzurri di Conte. Lui, come Maurito, ha lasciato ieri il ritiro dell'Inter a Lugano perché non convocato per la prima amichevole stagionale. Ma lui, a differenza di Maurito, partirà per la tourneè asiatica con il resto della squadra. Entrambi ai margini ma uno molto più dell'altro. Per Icardi non c'è possibilità di appello, con la scusa ufficiale che sia fuori forma. Per il Ninja, chissà.

Ieri Conte ha esordito con una vittoria per 2 a 1 sul Lugano con le reti di Sensi e Brozovic, guarda caso due centrocampisti per Nainggolan. Lui, non convocato, è stato lasciato libero di tornare in famiglia a Milano, con la compagna Claudia che sta conducendo una battaglia che va ben oltre il calcio. Ma il Ninja partirà per l'Asia dove proverà a convincere l'allenatore di poter essere ancor importante ma soprattutto di non avere atteggiamenti che possano andare contro il gruppo e contro la ferrea disciplina imposta dal nuovo condottiero nerazzurro. Marotta è al lavoro per cercare acquirenti ma finora si è palesata solo l'ipotesi Cina che sembra non entusiasmare Nainggolan, anche per i motivi familiari di cui sopra.

Per Icardi invece, oltre al rischio del muro contro muro ai limiti dell'autolesionismo, cioè restare fermo un anno, è sempre viva l'ipotesi Juventus. Ci vorrà tempo. I bianconeri intanto non stanno certo a guardare. Manca soltanto l'annuncio per l'acquisto di De Ligt ma ormai è fatta. 70 milioni la cifra definita con l'Ajax con l'ufficialità che potrebbe arrivare già in queste ore. Un colpo importantissimo per la Signora che regala così a Sarri un difensore fortissimo e di grande prospettiva, non avendo ancora compiuto i 20 anni. Non a caso la sua clausola rescissoria sarà fissata a 150 milioni di euro. Proprio la quotazione monstre che solo un paio di anni qualcuno ipotizzava per Icardi.