Rivoluzione Milan: è arrivata l'ora degli addii

Non solo acquisti: per il Milan è giunto il momento di fare cassa. Dopo i cinque innesti per mister Giampaolo, il club di via Aldo Rossi sta studiando le strategie per cedere: in uscita ci sono i restanti giocatori acquistati nell'era cinese, al cui capo vi era Yonghong Li che spese circa 200 milioni di euro per un mercato non proprio eccezionale.

In quella sessione ci fu una critica molto aspra da parte di Zvonimir Boban, attuale Chief Football Officer rossonero ma allora vicepresidente Fifa, alla gestione del duo Fassone-Mirabelli: " Hanno speso tanto, ma non vedo giocatori da Milan ". E infatti proprio quei calciatori potranno a breve salutare la compagine meneghina: in prima linea ci sono dunque Biglia, Kessie e Ricardo Rodriguez.

Milan, tre in uscita

L'argentino ha disputato una tournée da protagonista, riuscendo ad ottenere un particolare gradimento dal tecnico abruzzese. Sul centrocampista in questione c'è in forte pressing il Genoa, pronto ad offrirgli un triennale che parte da una base di 1.7-1.8 milioni a stagione. Occhio però alle piste estere, come ad esempio quella del Galatasaray. Il Diavolo chiede un indennizzo per lasciar partire il classe '86.

L'ivoriano è reduce dalla Coppa d'Africa e perciò non è ancora tornato dalle vacanze: Giampaolo lo vorrà sicuramente valutare sul campo, ma sarebbe difficile resiste ad un'eventuale offerta da 25 milioni di euro. Attualmente non sono ancora arrivate proposte ufficiale; tuttavia gli estimatori non mancano, soprattutto in Premier League.

Anche lo svizzero potrebbe rappresentare fonte di plusvalenza: al momento si registrano solamente sondaggi da parte di Barcellona e Borussia Dortmund. Il Milan valuta bene però la gestione del futuro del terzino: Theo Hernandez potrebbe saltare le prime gare stagionali (a causa dell'infortunio contro il Bayern Monaco) e dunque si valuta la possibilità di tenerlo.

