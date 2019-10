Rizzitelli contro l'arbitro a Roma Tv: ''Lascio lo studio altrimenti mi denunciano''

''Basta, me ne vado", Ruggiero Rizzitelli lascia la trasmissione in onda su Roma Tv, infuriato dopo la decisione dell'arbitro Massa di annullare il gol di Kalinic.

Clamoroso siparietto a Roma Tv con Rizzitelli protagonista. Siamo nel post partita di Roma-Cagliari quando l'ex bomber giallorosso decide di abbandonare la trasmissione per evitare guai: "Non riesco a commentare la partita, sono impossibilitato ad analizzarla. Abbandono la trasmissione per protesta. E' stata una vergogna. Se dico davvero quello che penso finirebbe con una denuncia”. ''Mi vanto di essere una persona che dice sempre quello che pensa e per questo motivo lascio la trasmissione, altrimenti mi denunciano'' tuonava prima di rientrare in studio chiedendo scusa ai telespettatori per il suo gesto.

Numerose le proteste in casa romanista per la decisione dell'arbitro Massa di annullare la rete del 2-1, sanzionando la spinta di Kalinic su Pisacane. A fine partita l'allenatore Paulo Fonseca ha dichiarato: ''Ho meritato l’espulsione, su questo non ci sono dubbi. Ma il gol non era da annullare, l’arbitro prima parla con un giocatore del Cagliari e gli dice che non è fallo. Perché ha cambiato idea? Fa con la mano il gesto per dire che non è fallo. Dopo ha consultato il VAR o no? La questione è questa. Poi non voglio più entrare nei dettagli, non ne vale la pena.

Toni durissimi invece del presidente James Pallotta, che dal suo profilo personale su Twitter ha scritto: “Incredibile, ancora una volta. Non sono sicuro della partita che ho visto rispetto all’arbitro”. E poi ancora: “Sono di stufo di questa schifezza che ci sta costando le partite. È già successo troppe volte quest’anno''.

Segui già la nuova pagina Sport de IlGiornale.it?