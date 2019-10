Robinson, a 17 anni beffa regina Shiffrin Brignone 5ª

Sölden Si inizia col botto, con la notizia forte, quella che non ti aspetti: Mikaela Shiffrin ha perso, da una di quasi sette anni più giovane di lei. Il nuovo fenomeno si chiama Alice Robinson (foto), è neozelandese e compirà 18 anni il primo dicembre. È la campionessa mondiale juniores di gigante e nell'ultima gara della scorsa stagione (un gigante), era finita seconda proprio dietro alla Shiffrin. Stavolta le parti si sono invertite e Mikaela ha ingoiato il rospo, con classe. Per la prima volta in conferenza stampa ha dovuto rispondere a domande scomode («Se mi date della vecchia perché lei è del 2001 e io del 1995 me ne vado!») e parlare di una rivale che le ha rubato la ribalta.

Sarà solo un episodio? Pensiamo di no, perché la ragazzina di Queenstown ha un carattere da vincente e una sciata con ampi margini di miglioramento, supportata da un fisico davvero impressionante. Alice ha il baricentro basso e le gambe quasi più larghe che lunghe. «Scia libera di testa e con la potenza di un uomo» ha detto ammirata Federica Brignone, ieri quinta dopo due prove condite da qualche errore di troppo, migliore delle azzurre per il resto un po' deludenti (Bassino 12ª, Goggia per 3/100 fuori dalla 2ª manche). «La guardi negli occhi e capisci che è tosta, scia per vincere in modo semplice, mi piace» risponde invece la Shiffrin a chi le chiede un parere sulla nuova stella. Che da quando ha 14 anni fa base d'inverno in Val di Fassa, all'Accademia per giovani sciatrici fondata da Chris Knight, il tecnico neozelandese che ha allenato Lindsey Vonn negli ultimi anni della sua carriera. Il legame di Chris con l'Italia è la moglie Enrica Cipriani, veronese, ex azzurra di sci che ora segue Alice come manager e addetta stampa. C'è da giurare che nei prossimi mesi avrà un sacco di lavoro. Alice intanto parla come scia, velocissima, mangiandosi le parole, ma la sua gioia ieri non aveva bisogno di molte spiegazioni.

Oggi Gigante uomini, ore 10 e 13, diretta tv Raisport ed Eurosport