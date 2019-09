Rodman a ruota libera: "Madonna mi voleva pagare per metterla incinta"

Dennis Rodman è stato uno dei giocatori Nba più forti nel suo ruolo, l'ala grande, ed è ancora oggi considerato il più grande rimbalzista della sua generazione e uno dei difensori più forti del mondo. Il 58enne nato a Trenton è stato uno dei giocatori di riferimento dei Chicago Bulls del mitico, inarrivabile, stratosferico Michael Jordan. Rodman è sempre stato un personaggio fuori dagli schemi e con un look stravagante per gli anni 90: tatuaggi, piercing e capelli colorati.

L'ex cestita Nba in un'intervista concessa a "The Breakfast Club" ha svelato un retroscena su Madonna, con cui ha avuto una breve relazione nel 1994: "Mi ha detto che se l’avessi messa incinta mi avrebbe dato 20 milioni. Se il bambino fosse nato ovviamente". Rodman è poi entrato nello specifico parlando di cose intime della loro relazione e sempre in riferimento alla voglia di Madonna di diventare madre: "Una volta mi ha chiamato per dirmi che stava ovulando. Lei era a New York, a casa sua, io in un casinò di Las Vegas a giocare a dadi. Le ho detto che sarei arrivato: ha mandato un aereo a prendermi all’aeroporto, sono andato a casa sua, ho fatto quello che dovevo e sono tornato a Las Vegas a giocare a dadi”.

Dennis ha poi parlato di quanto sia durata la storia d'amore con la famosa cantante statunitense che oggi ha 61 anni: “La nostra relazione è stata una cosa passeggera ma intensa. Ci siamo trovati nel momento perfetto: la sua carriera al tempo era in una fase di stallo mentre io ero in ascesa. Ci siamo motivati a vicenda, riuscendo per un po’ ad andare nella stessa direzione” .

L'ex giocatore dei San Antonio Spurs ha poi rivelato come una volta Madonna abbia fatto una comparsata negli spogliatoi dopo una partita contro i Los Angeles Lakers: “Era l’ultima gara della stagione, era seduta in prima fila. Dopo la partita me la sono ritrovata seduta davanti al mio armadietto, ma io non l’avevo invitata. I miei compagni erano tutti sorpresi, ma anche se avevano addosso solo gli asciugamani si sono messi in fila per una foto con lei. E dopo siamo andati a casa sua. Vivevo così a quel tempo, ero un giocatore ma anche una rock star”.

