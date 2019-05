Roglic paga le polemiche?

È un classico: tra i due litiganti il terzo gode. Francamente ieri ho goduto tanto anch'io, che ho assistito ad uno spettacolo di sublime bellezza. Mi è piaciuto un sacco questo ragazzo ecuadoriano, che per la prima volta nella storia del Giro ha regalato al suo Paese la maglia rosa. In salita è uno spettacolo, in discesa non è stato da meno, nel finale pazzesco. E pensare che anche l'altro ieri era andato all'attacco con Lopez e il compagno della Movistar Landa. Però gli altri hanno pagato dazio, lui l'ha fatta pagare a tutti.

Nibali mi è sembrato più in palla, invece contrariamente a quanto avevo detto nei giorni scorsi, ieri Roglic mi ha lasciato un po' perplesso: non ho proprio capito il perché, per ben due volte, sia andato a riprendere il povero Simon Yates (a proposito, nonostante sia ad oltre 5', è stato bravissimo). Per quale ragione l'ha fatto? Ah saperlo Che le polemiche di ieri abbiano inciso sul suo morale? Beh, allora ha ragione Nibali: se bastano due parole a fargli perdere lucidità