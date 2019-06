Roland Garros, Ashleigh Barty conquista il primo titolo Slam

Ashleigh Barty supera Marketa Vondrousova con il punteggio di 6-1 6-3 e conquista il Roland Garros, è il primo titolo del Grande Slam per la tennista australiana.

Due debuttanti nelle finali Slam a contendersi il titolo di regina di Parigi in un torneo ricco di sorprese: l'australiana Ashleigh Barty, classe '96 e numero 8 del ranking Wta, enfant prodige del tennis Aussie che scelse di lasciare di abbandonare la carriera nel 2014, per dedicarsi al cricket. Tre anni fa il ritorno nel circuito, da numero 623 del mondo e due stagioni impiegati per l'approdo nelle Top 10. Un grande braccio e un gioco sublime soprattutto sull'erba e sulle superfici veloci, dove spicca la prestigiosa vittoria a Miami, ma un'attitudine sorprendente anche sulla terra battuta, dimostrata a Parigi quest'anno.

Affronta l'altra grande protagonista del torneo Marketa Vondrousova, ventenne ceca da Sokolov e numero 38 della classifica, arrivata in finale senza cedere un set. Mancina, protagonista di un grande exploit a Roma con la vittoria a contro Simona Halep, è da tempo tra le tenniste più promettenti nel circuito. Una maturità sorprendente per la sua età, un grande varietà di colpi ad effetto e una palla corta letale le hanno consentito l'esplosione nel Roland Garros. Una carriera in grande ascesa per la Vondrousova, che si appresta a cogliere la grande eredità del tennis ceco, sul solco tracciato in passato da Martina Navratilova, Hana Mandlikova e Jana Novotna.

Una vittoria mai in discussione per la Barty che regola in due comodi set la giovane ceca, grazie ad una superiorità apparsa evidente in tutto l'arco della partita. Una partenza sprint per l'australiana, subito autoritaria a scandire il ritmo dello scambio e a comandare il gioco dal centro del campo con il suo fantastico dritto. La Barty vola subito via 4-0, soltanto illusoria la reazione della Vondrousova, troppo contratta e irriconoscibile rispetto alle giornate precedenti. Il primo set si conclude con un rapido 6-1. Secondo set con il break immediato dell'australiana, sempre lucida a compiere le scelte giuste. Troppo sporadici i vincenti della Vondrousova, che non riesce ad organizzare una vera reazione e resta in partita fino al 5-3 con il nuovo break della Barty che chiude 6-3 una finale condotta sempre a senso unico.

La Barty conquista così il suo primo titolo Slam, l'ultima asutraliana a trionfare a Parigi era stata Margaret Court nel 1973. Raggiunge la posizione numero 2 in classifica alle spalle di Naomi Osaka. Nelle prossime settimane sarà di sicuro protagonista della stagione sull'erba e del prossimo Wimbledon. Domani la finale maschile con Rafa Nadal, a caccia del dodicesimo trionfo sui campi di Bois de Boulogne, che affronterà l'austriaco Dominc Thiem che ha sconfitto Djokovic dopo un'interminabile battaglia al quinto set.

