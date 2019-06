Roland Garros, Federer vince il derby con Wawrinka. Nadal asfalta Nishikori

Roger Federer si dimostra ancora una volta un fuoriclasse senza tempo, vince il derby svizzero contro l'arcigno Stanislas Wawrinka ancora provato dalle oltre cinque ore di battaglia con il greco Stefano Tsitsipas. Il basilese ha faticato e non poco contro un avversario che conosce benissimo e che già sconfitto in più di una circostaza ma che oggi ha venduta cara la pelle. Federer ha vinto il primo parziale al tie-break per sette punti a quattro. Wawrinka nel secondo set ha alzato ancora di più il ritmo riuscendo a chiudere in suo favore il parziale per 6-4.

Nel terzo set Federer sbanda all'inizio, subisce il break ma poi si rimette in carreggiata, fa contro il contro break e vince ancora una volta il tie-break chiudendo questa volta per sette punti a cinque. Nel quarto set regna l'equilibrio ma l'arbitro interrompe la partita sul 3-3 per pioggia e dopo oltre un'ora il gioco riprende con Federer che fa il break al nono gioco e vince la partita chiudendo sul 6-4. Nell'altro match di giornata invece tutto facile per Rafael Nadal che asfalta letteralmente il giapponese Key Nishikori con i parziali di 6-1, 6-1, 6-3. Sua maestà Federer e lo spagnolo, tra l'altro, si sconteranno in semifinale per decretare chi si contenderà il titolo nella finale di domenica. Domani il numero uno del mondo Novak Djokovic se la vedrà contro Zverev, mentre Cachanov affrontrerà Dominic Thiem.