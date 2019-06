Roland Garros, Mahut in lacrime dopo la sconfitta: il figlio corre a consolarlo

Grandi emozioni al Roland Garros con il tennista francese Nicolas Mahut che saluta il pubblico in lacrime e il figlio che vedendo il padre commosso lo raggiunge e lo consola per la sconfitta.

Una delle scene più belle del torneo, Nicolas Mahut dice addio al Roland Garros in quella che potrebbe essere la sua ultima partita sui campi di Bois de Boulogne. Il tennista francese, grande specialista del doppio dove ha ha conquistato tutti gli Slam e fantastico protagonista del match più lungo di sempre a Wimbledon 2010 contro John Isner, deve fermare la sua corsa al terzo turno contro l'argentino Leonardo Mayer, dopo le vittorie a sorpresa contro Cecchinato e Kohlschreiber.

L'ultima sconfitta che regala emozioni uniche: Mahut si tiene il volto, lo sguardo è basso e comincia a piangere mentre il pubblico comincia ad acclamare il suo nome. All'improvviso arriva un bimbo dagli spalti: è il figlio che lo aveva sostenuto dagli spalti durante tutto il match. Il piccolo Natanel gli va incontro e lo stringe in un forte abbraccio. Gli spettatori applaudono sempre di più, dall'altra parte della rete Mayer li guarda e non regge piange anche lui mentre guarda l'emozionante scena. E' senza dubbio l'immagine più bella che arriva da Parigi, quella della bellezza dello sport e dell'amore tra padre e figlio, il tributo più bello per la probabile ultima partita di Mahut a Parigi, l'ultimo saluto del pubblico parigino e il tennista francese che scelgono il modo più dolce per dirsi addio.

