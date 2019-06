Roland Garros, Nadal da leggenda: conquista il dodicesimo titolo a Parigi

Rafa Nadal supera Dominic Thiem con il punteggio di 6-3 5-7 6-1 6-1 e trionfa per la dodicesima volta al Roland Garros.

Lo stesso epilogo dello scorso anno, Rafa Nadal e Dominic Thiem si ritrovano in finale a Parigi: lo spagnolo per l'impresa leggendaria di conquistare il dodicesimo titolo sui campi di Bois de Boulogne e l'austriaco per compiere il definitivo salto di qualità dopo l'abbandono del coach storico Gunther Bresnik e la nuova collaborazione con Nicolas Massu.

La finale migliore possibile su questa superficie tra i due migliori interpreti della terra battuta, alla terza sfida consecutiva dal 2017 a Parigi in cui ha sempre prevalso lo spagnolo con vittorie nette in tre set. Tuttavia arrivano all’ultimo atto in condizioni notevolmente diverse: Nadal ha perso un solo set in tutto il torneo (contro Goffin al terzo turno) e ha dimostrato contro Nishikori e Federer, spazzati via in tre set, di essere in forma straordinaria. Sul fronte opposto, Thiem ha faticato a entrare in forma a inizio torneo, cedendo un set per tre volte nei primi tre turni, per poi accelerare negli ottavi e nei quarti e infine superare in semifinale Djokovic, dopo una battaglia durata un giorno e due lunghe interruzioni.

Nadal solleva per la dodicesima volta la Coppa dei Moschettieri, 14 anni dopo il primo successo del 2005 quando un giovane promettente di Maiorca in pantaloncini e canottiera fluo trionfava per la prima volta a Parigi battendo l'argentino Puerta. Lo spagnolo conferma la sua totale supremazia sul rosso e nulla può Thiem, che prova a mettere in campo le ultime energie rimaste dopo le fatiche di questi giorni. Il maiorchino impiega quattro set per sbarazzarsi del rivale austriaco, che tuttavia parte con grande carica ed è il primo a portarsi avanti nel primo set 3-2 servizio. Il vantaggio è però soltanto illusorio, Nadal infila 4 game consecutivi, per il 6-3 finale del primo set.

Superato il blackout della seconda metà del primo parziale Thiem ritrova i suoi colpi e prova a spingere al massimo. L'austriaco è bravo a cogliere la prima occasione e porta a casa il secondo set 7-5. Lo spagnolo ritorna in campo come una furia e si aggiudica il terzo set in appena mezz'ora lasciando al suo avversario soltanto tre punti in tutto il terzo parziale. L'inerzia del match ormai è tutta dalla sua parte, Nadal scappa via anche nel quarto set con un perentorio 3-0 ed ha ormai le mani sulla partita. Thiem prova a reagire ma non è abbastanza per impensierire il campione spagnolo, che chiude 6-1 e può gioire per l'ennesima storica vittoria.

Con il dodicesimo trionfo a Parigi, Nadal conquista la sua 18esima prova del Grande Slam, avvicinandosi a Federer fermo a quota venti, senza dubbio il modo migliore per prepararsi dal prossimo 1 luglio a Wimbledon, torneo vinto nel 2008 e 2010, in cui sarà uno dei sicuri protagonisti.

