Roland Garros, Thiem piega Djokovic in cinque set. Sarà finale contro Nadal

Dominic Thiem, testa di serie numero quattro del Roland Garros, gioca una grandissima semifinale contro il numero uno al mondo Novak Djokovic e stacca così il pass per la finale di domani dove affronterà lo spagnolo Rafael Nadal, che ieri ha piegato Roger Federer per tre set a zero. L'austriaco ha vinto per tre set a due, 6-2, 3-6, 7-5, 5-7, 7-5, la battaglia contro il serbo durata due giorni, oltre quattro ore di gioco effettivo, con ben due interruzioni per pioggia. Thiem ha giocato meglio ed è stato più continuo e concentrato nell'arco di tutto il match e si è guadagnato con gran merito la finale contro il Re del Roland Garros Rafael Nadal che insegue la dodicesima vittoria sulla terra rossa di Parigi.

Thiem, dunque, affronterà l'uomo che ha sempre vinto in finale al Roland Garros e sarà il remake della sfida della passata stagione quando il maiorchino asfaltò l'austriaco con un netto 6-4, 6-3, 6-2. Djokovic esce dal campo comunque a testa alta e un po' nervoso dato che durante il match se l'è presa con il giudice di sedia: "Hai mai giocato a tennis? Bravo, fai il protagonista". Il serbo, però, a fine partita ha anche fatto i complimenti all'avversario: "Dominic sta giocando davvero un grandissimo tennis e gli posso augurare solo il meglio per la finale". Il 25enne di Wiener Neustadt insegua la sua prima vittoria in un torneo del Grande Slam e