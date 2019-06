Roland Garros, Wawrinka salva un bimbo che stava per essere schiacciato dalla folla

Stanislas Wawrinka è tornato: il forte e quotato tennista svizzero, infatti, si è qualificato per gli ottavi di finale al Roland Garros battendo con un triplo 7-6 il bulgaro Grigor Dimitrov. Il 34enne elvetico lunedì se la vedrà contro l'ostico e talentuso greco Stefanos Tsitsipas per staccare il pass per i quarti di finale di un torneo che ha già vinto in una circostanza, nel 2015 battendo in finale il serbo Novak Djokovic per tre set a uno. Wawrinka è finalmente in forma dopo un paio di anni davvero bui nel quale ha maturato solo sconfitte e poche soddisfazioni. Quella contro Dimitrov, tra l'altro, è stata la vittoria numero 500 in carriera per il rossocrociato:

@stanwawrinka becomes the ninth active player to reach 500 match wins. — ATP Tour (@ATP_Tour) 1 giugno 2019

Wawrinka, però, ha compiuto un grande gesto, eroico e che è non è passato di certo inosservato data la sua importanza. Il 34enne di Losanna, infatti, ha salvato un bambino che stava per essere schiacciato dalla folla contro le transenne. Il bimbo, infatti, si era messo in fila per ricevere un suo autografo ma era rimasto intrappolato tra la calca e solo un pronto intervento di Stan ha evitato il peggio. L'elvetico ha infatti subito preso in braccio il bambino che stava piangendo spaventato e ha spiegato così sui social il suo gesto eroico: "La gente spingeva troppo, ho visto che piangeva e stava male così l’ho sollevato per toglierlo dalla ressa, poi gli ho regalato un asciugamano e l’ho aiutato a ritrovare il suo papà".