Roma avanti con il «muro», la Lazio col solito Immobile

Marcello Di Dio

La nuova tappa della corsa verso la Champions di Roma e Lazio ha protagonisti e soprattutto ruoli diversi. In casa giallorossa, prima del sigillo di Dzeko (ieri 150ª in A e 68° gol), sono le reti del «muro» difensivo Smalling-Mancini a piegare la resistenza del Brescia; tra i biancocelesti a siglare la quinta vittoria di fila sono il solito Immobile (15° gol) e, nel recupero, l'ecuadoriano Caicedo.

Fonseca, allenatore della Roma, ha varato la coppia di retroguardia a fine settembre: un mix di fisicità e velocità oltre che di esperienza e freschezza. Smalling, che i giallorossi vorrebbero riscattare dallo United - previsto un incontro in settimana con i suoi agenti - ha già ripagato la fiducia con tanti recuperi palla e due reti (l'ultimo inglese a farlo in A Beckham nel 2009); Mancini si è sacrificato anche nel ruolo di centrocampista, ma una volta tornato al suo posto ha timbrato il primo gol con la Roma. Tutto ciò nel giorno dell'assenza dall'Olimpico di Balotelli. «Recupero... Ritorno presto, per il momento li lascio parlare», polemico l'attaccante del Brescia su Instagram. «Può essere protagonista se alla base c'è entusiasmo e voglia di mettersi a disposizione della squadra, abbiamo bisogno non solo di un giocatore che calcia forte in porta», la replica del tecnico Grosso che lo aveva lasciato fuori.

A Reggio Emilia la Lazio si tiene il terzo posto grazie ai suoi attaccanti: Ciro Immobile, con il gentile aiuto di Consigli, ha già eguagliato i gol segnati nell'intero campionato scorso e quelli nelle prime 13 giornate del torneo 2017/18; Caicedo segna un'altra rete partendo dalla panchina come era accaduto con il Genoa. La squadra di Inzaghi ha segnato nei secondi tempi ben 17 dei 30 gol realizzati e ha eguagliato il record della Lazio 1936/37 (otto gare vinte con almeno due reti segnate).