Roma, De Rossi telefona a Totti: "Io non ti ho mai tradito..."

La Roma sta vivendo un periodo davvero difficile, particolare e abbastanza scomodo da gestire. La società ha prima fatto fuori Daniele De Rossi comunicandoglielo a bruciapelo in una conferenza stampa organizzata ad hoc per spiegare a tifosi e stampa le ragioni di un addio forzato e inaspettato. I giallorossi non hanno raggiunto l'obiettivo minimo stagionale, la qualificazione in Champions League e dovranno addirittura ripartire a fine luglio dai preliminari di Europa League e ancora non si sa chi sarà il prossimo allenatore con tanti nomi sul tavolo ma nessuna certezza.

A scuotere l'ambiente, ulteriormente, però, ci ha pensato la Repubblica che ha spiegato come ci fosse una faida interna formata da senatori come De Rossi, Dzeko, Manolas e Kolarov, che avrebbe voluto alla porta Francesco Totti. Il Pupone e capitan futuro sono sempre stati grandi amici e questa cosa naturlmente ha scosso, e non poco, tifosi, società e lo stesso ex fuoriclasse giallorosso che ha subito telefonato a Daniele che ora si trova in vacanza in Giappone: "Hanno giocato sporco", sarebbe stata una delle frasi del dirigente della Roma all'orami ex calciatore capitolino.