La Roma doma il Milan 2-1: Dzeko e Zaniolo regalano la vittoria ai giallorossi

Il Milan stecca ancora alla seconda uscita di Stefano Pioli sulla panchina rossonera e perde per 2-1 in casa della Roma di Fonseca che riscatta così parzialmente l'ingiustizia subita in Europa League contro il Borussia Moenchengladbach. I gol della vittoria giallorossa portano la firma di Edin Dzeko e Nicolò Zaniolo con in mezzo la rete di Theo Hernandez, al primo sigillo in Serie A con la maglia del Milan. La sfida è stata equilibrata, aperta e ricca di occasioni da rete, con la Roma che ha però sbagliato meglio e dimostrato di essere più in palla rispetto ai rossoneri che di contro hanno sbagliato tanti palloni in uscita e in appoggio. Con questo successo la Roma sale a quota 16 punti, al quinto posto dietro al Napoli di Ancelotti, il Milan invece resta dodicesimo a quota 10 punti e ora la classifica inizia a farsi seriamente preoccupante.

Nel primo tempo è Calhanoglu a provarci al 6' ma il suo tiro viene deviato dal compagno di squadra Paquetà. Leao ci prova al 12' con Pau Lopez che devìa in corner, non concesso dal direttore di gara. Il Milan segna al 16' con Paquetà ma l'arbitro annulla per fuorigioco e un minuto dopo Pastore ha la grossa chance per colpire ma non trova di poco la porta con un bel destro al volo. I rossoneri rischiano al 19' ma si salvano in qualche modo e al 28' è ancora Calhanoglu a provarci dalla distanza ma Pau Lopez para così come il tiro di Theo Hernandez al 34'. Zaniolo chiama alla parata Donnarumma al 37' e un minuto dopo la Roma passa in vantaggio con Dzeko che di testa insacca sul secondo palo sull'assistenza di Mancini. Pastore si mangia un gol fatto al 42', cincischia troppo e poi calcia addosso a Donnarumma.

La Roma rientra in campo arrembante con Pastore che sfiora il gol al 47' ma il suo tiro finisce sull'esterno della rete. Al 50' il tiro di Kolarov viene deviato in angolo e sul corner seguente Smalling sfiora il gol di testa. Al 55' il Milan pareggia con Theo Hernandez il cui tiro viene deviato imparabilmente da Smalling. Al 59' Calabria regala palla a Zaniolo che batte ancora Donnarumma per il 2-1 della Roma. Mancini sfiora il tris al 70' ma la mette a lato di testa. Pastore segna il 3-1 al 79' ma l'arbitro annulla per la posizione fuorigioco dell'argentino. Calhanoglu sfiora il gol del pareggio all'88' ma il suo tiro termina sull'esterno della rete. Al 92' la punizione di Calhanoglu fa venire i brividi a Pau Lopez ma esce fuori di un soffio.

Il tabellino

Roma: Pau López; Spinazzola (77' Cetin), Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo (83' Santon), Pastore, Diego Perotti (53' Antonucci); Dzeko

Milan: G.Donnarumma; Conti (52' Calabria), Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Paquetá (63' Piatek), Biglia (72' Bennacer), Kessié; Suso, Leão, Calhanoglu

Reti: 38' Dzeko (R), 55' Theo Hernandez (M), 58' Zaniolo (R)

