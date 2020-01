Roma e Lazio non si fanno male: finisce 1-1 il derby

Finisce 1-1 un intenso derby tra la Roma di Fonseca e la Lazio di Simone Inzaghi con i giallorossi che hanno giocato nettamente meglio rispetto ai biancocelesti che escono dall'Olimpico con un punto prezioso per quanto fatto vedere in campo. I gol della partita portano la firma di Edin Dzeko, su papera di Strakosha, e Francesco Acerbi su errore clamoroso del portiere Pau Lopez. Il portiere della Lazio, però, si è poi riscattato con una serie di interventi che hanno permesso alla Lazio di restare in piedi fino alla fine. Palo clamoroso di Pellegrini per i giallorossi e rigore prima accordato e poi negato da Calvarese dopo aver rivisto l'azione al Var. Con questo successo la Roma sale a quota 39 punti, mentre la Lazio sale a quota 46 a meno due dall'Inter ma con ancora una partita da giocare.

La cronaca

Roma più aggressiva nel primo tempo con Veretout che va al tiro e con la sfera che viene deviata sopra la traversa: brivido per Strakosha. Cristante fa partire un traversone al 26' con Dzeko che decolla e batte uno Stakosha non di certo irreprensibile. Al 28' Under prima e Dzeko sfiorano il gol del 2-0 con la Lazio che si salva in affanno. Al 33' la Lazio pareggia grazie ad una papera di Pau Lopez che lascia lì il pallone con il difensore che da 20 centimetri segna il vantaggio. A fine primo tempo, al 44', Pellegrini ci prova dalla distanza: palo del centrocampista della Roma.

Mella ripresa Veretout sfiora il 2-1 al 47' ma il suo tentativo esce fuori di un soffio. Calvarese concede rigore alla Roma al 49' per un presunto fallo di Patric su Kluivert. Il direttore di gara va poi a rivedere le immagini al Var e cambia idea. La Roma continua a premere e al 69' Dzeko impegna Strakosha con un tiro di punta con il numero uno biancoceleste che la mette in angolo. Inzaghi sostituisce Luis Alberto al 71' e lo spagnolo esce infuriato per il cambio subito. Kluivert ci prova con un tiro da fuori al 73' ma la palla si spegne sul fondo. All'80' Veretout allarga bene per Dzeko che in area di rigore va al tiro: Strakosha respinge d'istinto con lo stinco. Pellegrini la crossa alla perfezione all'88' e Dzeko ci va di testa: blocca Strakosha. Milinkovic-Savic fa venire i brividi all'89' con un tiro da fuori area che si spegne fuori di poco.

Il tabellino

Roma: Pau Lopez; Santon (83' Kolarov), Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout (90' Pastore), Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert (81' Perotti); Dzeko

Lazio: Strakosha; Luiz Felipe (46' Patric), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto (71' Parolo), Lulic; Correa (76' Caicedo), Immobile

Reti: 26' Dzeko (R), 33' Acerbi (L)

La classifica di Serie A: Juventus 51, Inter 48, Lazio 46, Roma 39, Atalanta 38, Parma, Cagliari e Milan 31, Verona 29, Bologna e Torino 27, Fiorentina 25, Udinese e Napoli 24, Sassuolo 23, Sampdoria 20, Lecce 16, Spal, Brescia e Genoa 15

