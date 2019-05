Roma, Totti promosso: ​sarà direttore tecnico

La Roma si appresta a chiudere una stagione altamante deludente, quasi disastrosa se dovesse addirittura finire ai preliminari di Europa League. Domenica all'Olimpico ci sarà l'addio a Daniele De Rossi che saluterà, non per scelta sua, il club nel quale è cresciuto e con cui ha giocato per 18 stagioni in Serie A. In tutto questo caos, però, c'è una notizia positiva: Francesco Totti sarà promosso direttore tecnico. Questo avanzamento di carriera permettere all'ex capitano di essere più vicino alla squadra e soprattutto di aver voce in capitolo.

Secondo quanto riporta Sportmediaset, la Roma aspetta anche il ds Petrachi che deve però liberarsi dal Torino mentre per la panchina si sta lavorando in diverse direzioni e su più fronti. In pole position c'è Gian Piero Gasperini che sta facendo i miracoli con l'Atalanta e che domenica sera potrebbre centrare la clamorosa qualificazione in Champions League. Attenzione anche a Maurizio Sarri che anche se dovesse vincere l'Europa League contro il Chelsea è dato in partenza da Londra. Infine, piace anche il Loco Bielsa, l'allenatore argentino già vicino a club italiani negli anni passati. La Roma vuole ripartire ma la notizia della promozione di Totti non può fare che piacere ai tifosi giallorossi dato che avrà più poteri decisionali e tutto ciò che farà, certamente, lo farà per il bene della società capitolina.