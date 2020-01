Roma, El Shaarawy pubblica l'ultimo discorso alla squadra di De Rossi

Daniele De Rossi ha deciso di dare l'addio al calcio giocato all'età di 36 anni dopo oltre 18 anni di onorata carriera. Capitano futuro, com'era soprannominato ai tempi della Roma, ha legato la sua vita calcistica ai colori giallorossi come il suo grande amico Francesco Totti. Il classe '83 ha lasciato lo scorso maggio il club capitolino con 616 presenze complessive condite da 63 reti. Nei mesi De Rossi ha ricevuto diverse proposte da parte di club italiani come Inter, Milan, Fiorentina, Sampdoria e tante altre ma alla fine decise di dire sì al Boca Juniors per non fare male ai suoi ex tifosi.

Dopo pochi mesi, però, Daniele ha deciso di farla finita con il Boca Juniors e con il calcio giocato: "Né io né la mia famiglia ha problemi di salute, niente. Non voglio entrare troppo nei dettagli personali, mia figlia maggiore ha bisogno di me e voglio avvicinarmi a Roma. Voglio solo tornare dalla mia famiglia che mi manca e penso che questa sia una decisione comprensibile a 36 anni. Dico addio a un club che mi è entrato nel cuore ma anche a tutta la mia vita finora, al mio sport. Sono triste, avrei voluto giocare altri 10 anni''.

De Rossi potrebbe anche ritornare alla Roma con la nuova proprietà ma per ora non c'è niente di certo: "Sicuro continuerò a lavorare nel mondo del calcio, non so ancora con quale ruolo. Nessuno pensava che avrei potuto amare un club così tanto dopo che Roma è stata la mia vita. Non c’è mai stato alcun problema qui al Boca, né con i compagni, né con la dirigenza. Continuerò a essere sempre parte del Boca e chissà, magari le nostre strade si incontreranno di nuovo''.

Il video inedito del suo addio alla Roma

De Rossi fu di fatto messo alla porta nell'aprile del 2019 con la società che con ancora delle partite delicate da disputare decise di annunciare in una conferenza stampa che non avrebbe rinnovato il contratto al capitano. Nelle settimane successive seguirono aspre polemiche con De Rossi che si congedò da vero signore.

Oggi, a distanza di mesi, Stephan El Shaarawy ex giocatore della Roma, oggi in Cina, che ha deciso di pubblicare un video inedito sulla sua pagina Instagram con l'ultimo discorso di De Rossi alla squadra: "Per chi ho corso, per chi ho lottato, per chi son morto” ROMA ROMA ROMA !!! Mi sono permesso di immortalare questo momento prima della tua ultima partita per lasciare un ricordo a te e a tutti noi mostrando una parte speciale dell’uomo che sei stato all’interno di questo gruppo. QUESTO SEI TU : Gladiatore in campo e fuori.. Grazie per tutto quello che hai fatto Danié! in bocca al lupo..”

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?