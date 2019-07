Roma, fatta per Mancini dall'Atalanta

Gianluca Mancini a breve sarà ufficialmente un nuovo difensore dalla Roma. L'ormai ex giocatore dell'Atalanta approda nel club capitolino dopo una lunga interlocuzione tra le parti che ha portato al raggiungimento degli accordi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Risulta essere il difensore centrale più costoso dell’era americana: tra bonus e parte fissa si arriva a 25 milioni di euro.

Roma, colpo Mancini

Le due società hanno praticamente trovato la quadra economica: nelle prossime ore ci sarà lo scambio di documenti. Il classe '96 nel pomeriggio è atteso nella capitale insieme al suo agente Beppe Riso per limare gli ultimissimi dettagli e porre la firma sul contratto da 2 milioni a stagione che lo legherà per cinque anni ai colori giallorossi. Nella giornata di domani si sottoporrà alle visite mediche di rito a Villa Stuart, per poi iniziare a lavorare immediatamente con i suoi nuovi compagni di squadra.

Mister Fonseca avrà così un valido sostituto di Manolas: Mancini sarà il compagno di reparto di Fazio. Si tratta di un'ipotesi validissima, a meno che il direttore sportivo ex Torino non decida di acquistare un ulteriore centrale titolare: nelle ultime ore si vocifera di un accordo trovato con Alderweirld del Tottenham.

