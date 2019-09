Roma, insulti razzisti a Juan Jesus. Il club lo denuncia e lo daspa a vita

La Roma ha deciso di prendere per le corna il problema razzismo e ha deciso di dare il Daspo a vita ad un suo "tifoso" che si è macchiato di un episodio grave nei confronti del difensore brasiliano Juan Jesus. L'ex calciatore dell'Inter, infatti, ha denunciato sui social una persona che ha deciso di insultarlo, evidentemente per le sue prestazioni in campo, ma usando termini duri, inappropriati e di stampo razzista: "Sei un maledetto scimmione, un negro".

Juan Jesus ha salvato lo screenshot della conversazione ed ha pubblicato una Instagram Story con questo post e con una didascalia di accompagnamento: "Roma, sai già cosa fare con un tifoso così. Orgoglioso di quello che sono #notoracism" . La società giallarossa ha subito accolto l'appello accorato del suo calciatore ed ha deciso di prendere una posizione drastica, un po' come avviene all'estero: estromettere a vita questo tifoso dalle partite del club capitolino.

Ecco il comunicato ufficiale della Roma che ha usato toni durissimi su Twitter: "Il gestore di questo account Instagram ha inviato insulti razzisti disgustosi a Juan Jesus, attraverso un messaggio diretto. Abbiamo segnalato l’account alla Polizia e a Instagram. La persona responsabile sarà daspata a vita dalle partite della Roma. #notoracism".