Roma, ora è ufficiale: Nzonzi in prestito al Galatasaray

Dopo essere arrivato in giallorosso nell'estate del 2018 e aver conquistato il Mondiale con la Francia, Steven Nzonzi saluta la Roma - almeno per quest'anno - per trasferirsi al Galatasaray. A comunicarlo è stata la stessa società capitolina tramite una nota diramata sul proprio sito: " L’AS Roma rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive di Steven Nzonzi al Galatasaray ".

I dettagli

La Lupa ha poi ufficializzato anche i dettagli dell'operazione: in favore del club turco ci sarà - a fronte di un corrispettivo pari a 0,5 milioni di euro - il diritto di opzione " per estendere il prestito fino al 30 giugno 2021 ". Inoltre i Cimbom avranno il diritto di acquisizione dei diritti a titolo definitivo " a fronte del riconoscimento di un corrispettivo di 16 milioni di euro, se esercitato entro il 30 giugno 2020, e di 13 milioni se esercitato entro il 30 giugno 2021 ".

La sua esperienza in giallorosso non è stata proprio brillante: è riuscito a mettere a segno una sola marcatura in 39 presenze. Il rapporto con mister Di Francesco e soprattutto con la tifoseria non è stato assolutamente positivo. E lo dimostrano le reazioni da parte dei supporters della Roma, come riporta La Gazzetta dello Sport: " Ciao Nzombie, non ti rimpiangeremo ", " Sei arrivato da campione del Mondo, te ne vai senza aver dimostrato niente. Ma non è stata solo colpa tua ".

