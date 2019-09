La Roma prende Mkhitaryan. Arriva anche Kalinic

A poche ore dal termine della sessione estiva del calciomercato 2019-20, la Roma riesce a piazzare un doppio colpo: il club giallorosso è riuscito ad assicurarsi le prestazioni sportive di Nikola Kalinic e di Henrikh Mkhitaryan. L'attaccante croato è già atterrato ieri sera a Fiumicino verso le ore 23.20, rilasciando le sue prime dichiarazioni da ormai nuovo giocatore della Lupa: " Sono molto contento di essere tornato in Italia ". L'ex giocatore dell'Atletico Madrid approda nuovamente in Serie A in prestito con diritto di riscatto.

Roma, preso anche Mkhitaryan

La compagine italiana questa mattina ha chiuso definitivamente anche l'affare relativo al centrocampista armeno, il cui arrivo sul suolo italiano è previsto entro le 12: il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha trovato gli accordi col calciatore dell'Arsenal. A meno di clamorosi dietrofront, Mkhitaryan dovrebbe trasferirsi in giallorosso sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. L'ex Borussia Dortmund può vantare 7 gol in 39 partite con la maglia dei Gunners. Henrikh - dopo aver svolto le visite mediche di rito - sarà pronto a firmare un contratto dal valore di 3.5 milioni annui più bonus. Fonseca aveva esplicitamente richiesto l'innesto di un esterno in seguito alla cessione di El Shaarawy e all'infortunio di Perotti.

