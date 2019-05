Roma, rapinata la mamma di Zaniolo. E Nicolò si sfoga: ''Poi non vi lamentate...''

Dopo il furto dell'auto avvenuto qualche settimana fa, nuova disavventura per Francesca Costa, la madre di Nicolò Zaniolo, rapinata a Roma in zona Eur.

A riportare la notizia è Repubblica, secondo cui due persone a bordo di uno scooter e con casco hanno minacciato la donna facendosi consegnare Rolex e contanti. La Costa ha dato loro anche le chiavi della macchina, che però fortunatamente non è stata portata via.

Nel frattempo, dopo la denuncia presentata dalla madre, sull'episodio sono in atto le indagini dei carabinieri. In ogni caso è arrivato subito lo sfogo amaro del giovane calciatore su Instagram, attraverso una story: ''Mia mamma per la seconda volta ringrazia chi si è permesso di rubare qualcosa che non gli appartiene. Troppo facile vedere una donna sola, minacciarla e di conseguenza derubarla delle sue cose... Poi non lamentatevi''.

Questo episodio potrebbe dunque compromettere la permanenza di Zaniolo nella capitale. E' sempre più forte infatti l'interesse della Juventus e secondo quanto riportato da Tuttosport, nella giornata di ieri Fabio Paratici avrebbe già incontrato il suo agente Claudio Vigorelli ribadendo il suo forte interesse. La Roma d'altro canto è costretta a far cassa e con la Champions League praticamente sfumata i giallorossi hanno bisogno di cedere almeno un big. Molto agguerrita in ogni caso la concorrenza del Tottenham, gli inglesi lo vorrebbero per sostituire il partente Eriksen ma il giocatore preferirebbe di gran lunga restare in Italia e strizza sempre di più l'occhio ai bianconeri, la sua squadra preferita da bambino.

