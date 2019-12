La Roma sbanca 4-1 Firenze: ora Montella rischia l'esonero

La Roma di Fonseca continua a macinare risultati e passa anche con autorità sul campo della Fiorentina di Vincenzo Montella che aveva costretto al pareggio solo cinque giorni fa l'Inter di Antonio Conte. Mattatori della partita, Edin Dzeko e Aleksandar Kolarov con due reti nel primo tempo, Pellegrini, migliore in campo, e Nicolò Zaniolo nella ripresa a rendere vano il momentaneo 1-2 siglato da Badelj. I giallorossi hanno patito solo i primi 15 minuti gli attacchi viola ma una volta sbloccata la partita l'hanno condotta bene in porto e hanno stravinto per 4-1. Con questo successo prezioso i giallorossi si portano a quota 35 punti, a meno uno dalla Lazio di Inzaghi, a meno sette dalla Juventus e a meno 4 dall'Inter di Conte che però giocherà domani contro il Genoa di Thiago Motta. La Fiorentina resta ferma a quota 17 punti e ora rischia seriamente l'esonero: dopo la sosta infatti il tecnico campano potrebbe non essere più sulla panchina della viola, tutto dipenderà dalle scelte di Rocco Commisso.

Il primo tiro in porta della partita è di Vlahovic che calcia di prima intenzione ma la palla va sull'esterno della rete. Pau Lopez salva due volte la Roma al 12 su Vlahovic e Boateng e al 13' viene annullato un gol per fuorigioco a Vlahovic. Al 19' Pellegrini fa tutto benissimo e serve con un pallone delizioso Zaniolo che la mette dentro in scivolata per Dzeko che batte Dragowski. Al 22' Kolarov punisce ancora la Fiorentina con un gran gol su punizione ma al 34' Badelj è freddo davanti a Pau Lopez e la mette dentro dopo un flipper incredibile.

Nella ripresa dopo un quarto d'ora di sostanziale equilibrio ecco la grande giocata di Castrovilli al 60' con Pau Lopez che lo anticipa sul più bello. La Roma sfiora il gol al 65' e al 71' Pellegrini impegna alla parata Dragowski che due minuti dopo non sbaglia e fredda il polacco dopo aver ricevuto palla da Dzeko. Nel finale di partita c'è gioia anche per Zaniolo che lanciato in contropiede Zaniolo fa secco Dragowski con una conclusione precisa. In pieno recupero Vlahovic colpisce la traversa su punizione e Pau Lopez evita il 2-4 al 95'.

Il tabellino

Fiorentina: Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Cecares, Lirola (83' Sottil), Pulgar, Badelj, Castrovilli (83' Eysseric), Dalbert, Boateng (66' Pedro), Vlahovic.

Roma: Pau Lopez, Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov, Diawara, Veretout, Perotti (76' Mkhitaryan), Pellegrini (86' Under), Zaniolo, Dzeko

Reti: 19' Dzeko (R), 22' Kolarov (R), 34' Badelj (F), 73' Pellegrini (R), 88' Zaniolo (R)

