Roma scatenata contro il Sassuolo: finisce 4-2. I giallorossi colpiscono tre legni

La Roma di Fonseca gioca 50 minuti di grande calcio contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi, va in vantaggio per 4-0 frutto dei gol di Cristante, Dzeko, Mkhitaryan e Kluivert, con tre assist di Pellegrini e uno di Kolarov, ma poi stacca la spina e nella ripresa colpisce si tre pali tra il 47 e il 55 ma subisce poi due gol dai neroverdi con Domenico Berardi, su punizione e su azione avviata da Duncan. Oggi per i giallorossi contava solo la vittoria, dopo i due pareggi nelle prime due giornate, e puntualmente è arrivata grazie ad un gioco corale e ad un gioco offensivo oggi molto efficace. La difesa, però, va ancora registrata dato che sono già cinque i gol subiti in tre giornate: l'arrivo di Smalling, oggi out per un problema fisico accusato nei giorni scorsi, potrà dare il giusto equilibrio e portare la giusta esperienza per riequilibrare un po' la situazione. Con questa vittoria la Roma sale a quota cinque punti, a più uno sulla Lazio, mentre il Sassuolo resta fermo a quota 3 punti.

Roma show nel primo tempo che mette già nella sua area di rigore il Sassuolo nei primi 10' dove l'arbitro Chiffi prima concede un rigore per i giallorossi con il Var che corregge la decisione del fischietto di Padova. Consigli salva tutto sul tiro di Dzeko all'11 ma il vantaggio dei padroni di casa è maturo e arriva puntualmente al 12' con Cristante che insacca di testa su assist di Pellegrini. Al 16' viene annullato un gol a Caputo per fuorigioco dello stesso ex Empoli. Al 19' la Roma raddoppia con Dzeko che riceve palla da Kolarov e buca ancora una volta Consigli. Passano tre minuti e fa festa anche il neo arrivato in casa giallorossa Mkhitaryan che insacca su assist di Pellegrini. Al 33' c'è gioia anche per Kluivert che riceve palla ancora da uno scatenato Pellegrini, controlla e batte ancora il malcapitato portiere neroverde. La Roma può dilagare ma la difesa ospite riesce ad arrivare al riposo sul 4-0.

Nella ripresa Pellegrini e Dzeko colpiscono un palo e una traversa, al 47' e al 48', e il Sassuolo accorcia le distanze al 53' con la punizione di Berardi che lascia immobile Pau Lopez. Mancini colpisce il terzo legno per i gialorossi nel giro di dieci minuti al 55 con il suo colpo di testa che si stampa sul palo. Pau Lopez compie un grande intervento su Caputo al 68' negando il gol del 4-2 sul tiro dell'ex Empoli. Duncan serve Caputo al 72' che la mette dentro per Berardi che segna il 4-2 e il suo quinto gol in tre partite. Pastore sfiora il 5-2 al 92' con un colpo di testa che finisce fuori di poco: errore banale dell'ex Palermo.

Il tabellino

Roma: Pau Lopez; Florenzi (74' Spinazzola), Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert (71' Zaniolo), Pellegrini (84' Pastore) Mkhitaryan; Dzeko

Sassuolo: Consigli; Marlon, Chiriches, Ferrari, Peluso (70' Muldur); Duncan (84' Traoré), Obiang, Locatelli (46' Toljan); Berardi; Caputo, Defrel

Reti: 12' Cristante (R), 19' Dzeko (R), 22' Mkhitaryan (R), 33' Kluivert (R), 53' e 72' Berardi (S)

