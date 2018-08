La Roma sfonda al 90': Torino ko 0-1 con la rete di Dzeko

La Roma di Eusebio Di Francesco vince all'ultimo respiro sul campo del Torino di Walter Mazzarri nell'anticipo domenicale delle 18. La sfida è stata equilibrata con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto e che hanno creato diverse occasioni da rete con i giallorossi che hanno avuto le migliori chance per far male durante la partita ed hanno colpito con Dzeko al 90'. La Roma ha colpito due legni, uno per tempo, il primo con Kolarov nella prima frazione e il secondo con Dzeko nella ripresa. Per il Torino, invece, è stato Rincon a centrare la traversa. Tanti errori in campo da una parte e dall'altra con il caldo e la stanchezza a farla da padrona allo stadio Olimpico Grande Torino anche se alla fine i ragazzi di Di Francesco hanno ottenuto tre punti preziosi rispondendo così alle vittorie di Juventus e Napoli che ieri hanno battuto rispettivamente Chievo e Lazio a domicilio.

Nel primo tempo regna l'equilibrio e l'attesa da parte di entrambe le squadre con la Roma che ha la prima chance per andare in gol al 17' con Pastore che va al tiro, ben servito da Florenzi, trovando la chiusura di Izzo. Un minuto dopo Kolarov colpisce il palo esterno dopo una grande sponda di Dzeko che al 20' ci prova al volo ma viene chiuso da N'Koulou. El Shaarawy al 31' cestina una buona occasione mentre al 37' Iago Falque prova il colpo di testa che si spegne sul fondo. Al 39' il Torino pareggia il conto dei legni con una traversa colta da Rincon. In pieno recupero Meité salva tutto sulla conclusione di Florenzi.

Nella ripresa Iago Falque porta subito in vantaggio il Torino al 49', su assist di Aina, ma Di Bello annulla per la posizione di fuorigioco proprio di chi aveva sfornato l'assist decisivo. Pastore sbaglia tutto al 64' e un minuto più tardi Under prima e Manolas dopo non vanno vicini di poco al bersaglio grosso. Dzeko al 71' ci prova di testa ma la sua conclusione è bloccata da Sirigu. Ancora Pastore al 73' si mangia il vantaggio e un minuto dopo Meité si mette in proprio con un tiro bloccato da Olsen. Dzeko al 79' colpisce il palo di testa. Iago Falque chiede il rigore all'80' ma Di Bello lascia proseguire con Mazzarri che viene poi espulso. La Roma, insiste e al 90' trova il vantaggio con Dzeko che batte Sirigu con un gran tiro al volo su assist di Kluivert.

Il tabellino

TORINO (3-5-2): Sirigu; Moretti, Nkoulou, Izzo (78' Bremer); De Silvestri (25' Aina), Baselli, Meité, Rincon (86' Soriano), Berenguer; Iago Falque, Belotti. All. Mazzarri

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Pastore (75' Schick), De Rossi, Strootman; Under (70' Kluivert), Dzeko, El Shaarawy (60' Cristante). All. Di Francesco

Reti: 90' Dzeko (R)