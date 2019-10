Roma, Smalling: "Io vegano per il benessere degli animali"

Chris Smalling è arrivato in Serie A e alla Roma sul finire della sessione estiva di calciomercato. Il 29enne inglese di Greenwich è stato preso dai giallorossi per portare esperienza internazionale e a livello difensivo dato che per nove anni è stato la colonna portante del Manchester United con cui ha messo insieme 323 presenze condite da 14 reti e con cui ha vinto titoli nazionali e internazionali come l'Europa League conquistata nel 2017.

Smalling, tempo fa, ha dichiarato di essere diventato vegano e ai microfoni della BBC, durante il documentario "Football Going Vegan", ha spiegato cosa l'ha spinto a diventarlo: "La cosa che mi ha spinto di più a diventare vegano è il benessere degli animali. Forse ho cominciato per gli aspetti legati alla salute, visto che mi riprendevo meglio dopo le partite. Poi ho visto alcuni documentari, ho letto dei libri… ho scoperto cose difficili da ignorare".

Smalling ha poi svelato come sua moglie, anche lei vegana, sia rimasta stupita dalla sua scelta di diventare vegano: "Mia moglie non si aspettava che io diventassi vegano, ma quando ho cominciato a capire, il benessere degli animali è il fattore che mi ha spinto a diventarlo" . Il difensore della Roma allo United ha giocato per due anni con Romelu Lukaku, oggi attaccante dell'Inter, ed ha affermato come anche il gigante belga abbia preso informazioni sull'alimentazione vegana: "Lukaku e Lindelof mi hanno fatto tante domande: gli ho mandato tante ricette che facciamo a casa. Le persone si interessano a questa cosa, se mi fanno domande sono felice di rispondere".

