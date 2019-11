La Roma vince 2-1 contro il Napoli: giallorossi terzi in classifica

La Roma di Fonseca gioca un'ottima partita contro il Napoli di Carlo Ancelotti, forse ancora un po' nervoso e reduce dalle scorie del match contro l'Atalanta. I giallorossi hanno vinto la partita per 2-1 frutto delle reti di Nicolò Zaniolo, nel primo tempo, e del rigore di Veretout nella ripresa. Nella prima frazione Kolarov si era fatto respingere un calcio di rigore da Meret. Tre legni, due per gli azzurri con Milik e Zielinski e uno per la Roma con Kluivert. La sfida è stata equilibrata ma i giallorossi hanno legittimato la vittoria con una prestazione più continua rispetto agli avversari che sono comunque restati in gara fino alla fine. Partita sospesa al minuto 68' dall'arbitro Rocchi per cori razzisti nei confronti dei napoletani da parte dei supporter giallorossi. Con questo successo la Roma sale momentaneamente al terzo posto a quota 22 punti davanti all'Atalanta, mentre il Napoli resta fermo a quota 18 e rischia pericolosamente di vedersi allontanare la lotta scudetto e soprattutto la zona Champions.

Primo tempo equilibrato nei primi 10' minuti di gioco con Kluivert che al 7' si rende pericoloso, mentre al 9' risponde Callejon. Pastore sfiora il gol al 12' ma il suo tiro termina fuori di poco. Passano sette minuti e la Roma passa in vantaggio con Zaniolo che riceve palla da Mancini e buca Meret. Il numero uno del Napoli si supera sul tiro di Kolarov al 23' e un minuto dopo l'arbitro concede un rigore alla Roma per il fallo di mano di Callejon: dal dischetto Kolarov si fa ipnotizzare da Meret. Smalling salva la Roma al 28' con un intervento prodigioso sulla linea e un minuto dopo Insigne sfiora il palo. Milik al 33' calcia di destro con il pallone che esce fuori di un niente, e al 35' Pau Lopez dice no a Insigne. Al 41' sfortunato il Napoli che colpisce prima una traversa con Milik di testa e poi il palo con il tiro di Zielinski da fuori.

Nella ripresa ecco il secondo rigore per la Roma per il fallo di mano di Mario Rui: dal dischetto Veretout fa secco per la seconda volta. Kluivert colpisce una clamorosa traversa con il tiro da fuori al 59'. Cori razzisti da parte del pubblico dell'Olimpico tra il 64 e il 68' con l'arbitro Rocchi. Fabian Ruiz ci prova al 71' ma il suo tentativo finisce fuori di poco e un minuto dopo Milik trova il gol del 2-1 su assist di Lozano. La Roma segna il 3-1 all'82 con l'incornata di Dzeko su assist di Smalling ma il bosniaco è in fuorigioco e viene giustamente annullato. Il tiro di Zielinski al 91' termina a lato di poco e così si chiude la partita con la Roma che vince contro il Napoli. Espulso Cetin, per doppia ammonizione al 96'.

Il tabellino

Roma: Lopez; Spinazzola, Cetin, Smalling, Kolarov; Veretout, Mancini; Kluivert (77' Perotti), Pastore (90' Santon), Zaniolo (81' Under); Dzeko

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon (58' Lozano), Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne (83' Younes); Milik, Mertens (65' Llorente)

Reti: 19' Zaniolo (R), 54' Veretout (R), 72' Milik (N)

