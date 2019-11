La Roma vince 3-0 in casa del Baseksehir: i giallorossi vedono la qualificazione

La Roma di Fonseca regola con un secco 3-0, a domicilio, i turchi dell'Istanbul Baseksehir di Okan Buruk e lo fa al termine di una gara d'autorità e giocata su un campo difficilissimo. I gol della vittoria portano la firma di Jordan Veretout su rigore, Justin Kluivert ed Edin Dzeko che nel giro di quindici minuti, tra il 30' e il 45', hanno regolato gli avversari che sono stati ora superati in classifica proprio dai giallorossi. Ci si attendeva una pronta risposta della Roma dopo la debacle nell'ultimo match contro il Borussia Moenchengladbach e prontamente è arrivata con una prestazione ottima che porta così i giallorossi di Fonseca a quota 8 punti proprio come i tedeschi che nell'altro match di serata hanno vinto 1-0 contro gli austriaci del Wolfsberger eliminati da tutto. Nell'ultimo turno la Roma ospiterà in casa proprio il Wolfsberger mentre il Borussia Moenchengladbach ospiterà i turchi del Baseksehir: i giallorossi hanno grosse chance di approdare ai sedicesimi di finale di Europa League e solo un suicidio in casa contro gli austriaci e la conseguente vittoria dell'Istanbul Baseksehir in Germania estrometterebbe i ragazzi di Fonseca fuori dalla competizione.

Dopo dieci minuti di equilibrio il primo tentativo verso la porta è di Dzeko che al 14' impegna con un bel sinistro Mert che risponde presente. Mancini anticipa Crivelli al 19' e salva una potenziale azione da rete e al 28' l'arbitro concede il rigore alla Roma per il fallo di mano di Topal sul tentativo di Pellegrini. Dal dischetto Veretout non sbaglia. Al 41' ecco il raddoppio con Kluivert che riceve palla in verticale da Pellegrini e batte Mert con un bel diagonale. A fine primo tempo ecco il gol di Dzeko a chiudere la partita e anche in questa circostanza è Pellegrini ad entrare nell'azione da gol.

Nella ripresa Pellegrini viene colpito da un oggetto lanciato dagli spalti e rientra in campo dopo circa 3-4 minuti con una vistosa fasciatura alla testa. Il primo tentativo nella seconda frazione è di Diawara che non riesce ad indirizzare di testa in porta l'assist violento di Pellegrini. Il Baseksehir chiede un rigore per un presunto fallo di mano di Smalling al 64' e Kluivert al 77' e Under al 79' per poco non trovano il 4-0 con due conclusioni che escono di poco. La partita va avanti fino al 97' ma senza niente di particolare da segnalare: finsce 0-3 per la Roma alla Fatih Arena.

Il tabellino

Istanbul Baseksehir: Mert; Ponck, Skrtel (52' Ozkan), Epureanu (46' Robinho), Clichy; Azubuike, Mehmet Topal, Irfan; Visca, Crivelli, Gulbrandsen (16' Behich)

Roma: Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov (53' Spinazzola); Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini (71' Under), Kluivert; Dzeko (74' Mkhitaryan)

Reti: 30' Veretout (R), 41' Kluivert (R), 45' Dzeko (R)

