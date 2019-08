Ronaldo cambia il testamento: c'è anche Georgina

Se con Irina Shayk è andata male, con Georgina Rodriguez fa proprio sul serio Cristiano Ronaldo, soprattutto dopo il suo ultimo gesto d'amore.

Secondo quanto riporta il giornale spagnolo ABC, durante un recente viaggio a Lisbona, CR7 ha incontrato i suo avvocati all’Hotel Pestana per modificare il testamento. Nel caso in cui, per assurdo, dovesse succedere qualcosa di brutto alla stella portoghese a gestire l'intero patrimonio di circa 300 milioni di euro (in continuo divenire visti i contratti in essere) sarebbe la fidatissima mamma Dolores. Ma non finisce qui. L’attaccante della Juventus, infatti, ha deciso di inserire nel testamento anche la fidanzata Georgina Rodriguez. La scelta di Ronaldo metterebbe a tacere tutti quei rumors di rapporti tesi in famiglia tra suocera e nuora e avallerebbe quelli di un altro bebè in arrivo, come testimonia un pancino sospetto nell'ultima foto di famiglia.

L’ultima volta che Ronaldo ha modificato il testamento era il 2017, la relazione con Georgina era solo agli inizi, adesso tutto è cambiato: dalla figlia Alana Martina, al trasferimento insieme a Torino. Volendo forzare alcune didascalie Instagram della Rodriguez, pare che sia possibile un matrimonio segreto tra i due, la modella, infatti, lo chiama spesso "marito mio" sui social, chissà che non sia la realtà.