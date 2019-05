Ronaldo non incide, Cancelo dormicchia

6 SZCZESNY Quasi mai impegnato.

5,5 CANCELO Dormicchia. E sbaglia appoggi banali. Trasloca a sinistra dopo metà gara.

6,5 BARZAGLI Chiude qui, dopo avere vinto otto scudetti di fila (come lui, solo Chiellini) e 281 presenze: si merita un discorso di Agnelli nel pregara e la standing ovation quando esce (dal 16' st MANDZUKIC 6,5 Primo gol del 2019).

6 BONUCCI Ogni tanto Ilicic lo porta a spasso.

5,5 ALEX SANDRO Per poco non procura un rigore, per il resto si vede poco (dal 1' st BERNARDESCHI 5,5 Qualche guizzo, poi il rosso).

6 EMRE CAN Sotto ritmo nel primo tempo, meglio nella ripresa. Chiude da difensore.

5 PJANIC Qualche veronica e qualche giochetto da giocatore di classe: la sostanza però è quella che è.

5,5 MATUIDI Si perde Ilicic nell'azione del gol atalantino (dal 40' st KEAN sv).

5,5 CUADRADO Per provarci, ci prova. Ma non è proprio serata. Gioca la ripresa sulla linea difensiva: male, ma azzecca il cross che porta al pari.

5 C.RONALDO Si divora l'1-0 dopo meno di un minuto, poi giocherella senza incidere. E si becca un giallo, dopo scenetta isterica.

5,5 DYBALA Ci mette verve, come non sempre in stagione. Qualche applauso, anche.

All. ALLEGRI 6,5 Si sbraccia, come se la partita contasse qualcosa. E litiga anche con Gasperini.