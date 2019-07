Una escort inguaia Rooney: "Ho avuto rapporti a tre con Wayne"

Wayne Rooney è stato uno degli attaccanti inglesi più forti e prolifici della storia recente. Il 33enne di Liverpool gioca ora in MLS tra le fila del DC United ma nel corso della sua carriera ha vestito per tredici anni la maglia del Manchester United realizzando 253 reti in 559 presenze complessive. Il prodotto della cantera dell'Everton ha sempre avuto colpi da fuoriclasse in campo e colpi di testa fuori dal rettangolo di gioco con un fermo per guida in stato di ebbrezza o per le sue relazioni extraconiugali che ne hanno spesso messo in crisi il matrimonio con la moglie Coleen.

A gettare ancora benzina sul fuoco ci ha pensato di recente una escort, Helen Wood, che ai microfoni del tabloid inglese Sunday People ha svelato: " Io e Wayne abbiamo avuto rapporti a tre con un'altra donna. Mi dispiace per sua moglie Coleen, lei di certo non meritava nulla di tutto ciò ". Secondo la ricostruzione la Wood fu presentata a Rooney e fu pagata da un calciatore del Manchester United per prendere parte a questa orgia in un albergo di lusso. La donna, inoltre, avrebbe anche rivelato di non essere stata solo con l'ex capitano dei Red Devils ma con altri due giocatori, compagni di squadra di Wayne.