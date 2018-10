Rugby, droga in casa di Sami Panico: il giocatore è ora ai domiciliari

Sami Panico è un giovane rugbista a 15 italiano che di ruole è pilone nella squadra delle Zebre Rugby, società che ha sede a Parma. Il 25enne di Albano Laziale è stato arrestato dai Carabinieri con un'accusa pesante: detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa naturalmente è una pessima situazione per l'ex giocatore della Lazio e del Calvisano che è anche nel giro della nazional italiana e che attualmente milita nel campionato interconfederale Pro 14. Stando alla prime ricostruzioni, nella giornata di sabato, i Carabinieri della stazione di Torvaianica e della compagnia di Pomezia hanno fatto irruzione nella sua abitazione rinvenendo e sequestrando l'impossibile.

Nel giardino della sua villa vicino Roma, infatti, sono stati ritrovati un chilo e mezzo di marijuana e oltre 300 grammi di hashish. Oltre a questo sono stati scoperti anche vari materiali per il confezionamento della droga e per il taglio delle dosi. Infine, sono stati ritrovati anche oltre 10.000 euro che sono stati sequestrati come provento frutto dell'attività illecita. Panico ora attende il processo per direttissima, che dovrebbe tenrsi nella giornata di oggi, e si trova agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Quest’anno il classe '93 non ha ancora giocato una partita in campionato perché il suo club ha deciso di sospenderlo per motivi disciplinari.