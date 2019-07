Sabatini punge: "Icardi? Levategli Wanda Nara"

Walter Sabatini è il direttore dell'area tecnica del Bologna e durante la conferenza stampa di Sinisa Mihajlovic è parso molto tirato, emozionato e in empatia con il tecnico rossoblù. L'ex dirigente della Sampdoria e della Roma, però, ha visto recentemente la morte con gli occhi e ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha svelato: "Non tocco sigaretta dal settembre 2018 per un ricatto di mio figlio. 'Se ne fumi una me ne vado'. Ha 14 anni, rischierei che lo facesse" Sabatini: non va ascoltato. Va sentito".

Il dirigente del Bologna ha poi parlato del coraggio del tecnico serbo, affetto dalla leucemia: "Cosa avrei voglia di fare dopo quella notizia tragica di Sinisa? Lui lo sa: la cosa che mi lascia, per ora, un rammarico è che avrei voluto con Sinisa sfidare il mondo da subito, in maniera irriverente. Ora serve tempo, dobbiamo frenare solo un po’. Lui ce la farà. Sì, resilienza è la parola-chiave. Un football club. Con quella il Bologna si è tirato fuori trionfalmente in 4 mesi. E c’è tanto Sinisa là. E in tutto ciò che è oggi e servirà per il domani. C’è coesione, sensibilità, familiarità".