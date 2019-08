Salvini e Boschi uniti. Per votare Sacchi

Matteo Salvini le ha dato della mummia e lei, Maria Elena Boschi, lo ha preso in contropiede con una ripartenza, mandandogli un selfie in bikini con scritto, ironicamente: «Baci dal mio sarcofago...». Eppure, nonostante la crisi, gli inciuci e i ribaltoni, ci sono almeno due punti programmatici che li vedono alleati, anche contro i loro colleghi di partito: il Milan e Arrigo Sacchi. Non c'è contratto di governo che tenga rispetto alle tavole della legge del Profeta di Fusignano, la Costituzione del Milan più forte di sempre. Alla prova del voto Salvini e la Boschi hanno infilato nell'urna la stessa scheda. Lo rivela la rivista «120 Milan» che sull'ultimo numero appena uscito ha coinvolto 120 personalità, come gli anni che il Milan compirà a dicembre, del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura, del giornalismo sulla domanda: chi è l'allenatore degli allenatori del Milan, il più grande di tutti i tempi? La cosa ha creato scompiglio in politica e sparigliato le alleanze: Letta prende le distanze dalla Boschi: il suo preferito è Ancelotti. Il piddino Cuperlo è alleato con il segretario della Cgil Landini nell'eleggere Nereo Rocco, la forzista Lara Comi al contrario rompe il patto politico con il leghista Maroni: lei è per Capello, lui per Sacchi. Fausto Bertinotti invece, fedele all'antica vocazione di bastian contrario, sceglie nientemeno che Gipo Viani.

Ma non è l'unica curiosità che si scopre nel sondaggio. Laura Pausini per esempio dichiara il suo amore per Carletto Ancelotti: «Ricordo la Supercoppa europea a Montecarlo, sono stata con Carlo e i miei giocatori del cuore a festeggiare cantando per tutta la notte avvolta dalla bandiera rossonera». E come lei la pensano Claudio Bisio e Andrea Dovizioso. Anche gli chef sono divisi: Berton è per Capello, Cracco per Sacchi. Il Duca Amedeo d'Aosta, noblesse oblige, elegge il Barone Liedholm. Nereo Rocco piace a Massimo Boldi, Gerry Scotti e Tony Capuozzo. Ma anche al presidente delle Rai Marcello Foa: «È l'uomo che, bambino, mi ha fatto innamorare del Milan». Il ciclismo è tutto per l'Arrigo: Nibali, Aru, Cunego e Basso (ma l'ex campione del mondo Fondriest corre per Rocco), così come gli ori olimpici Bordin, Cova, Rossi e Bianchedi. La Bellezza, cioè Giorgia Palmas, Martina Hamdi e Melissa Satta, sposa Ancelotti. Miss Italia 2017 Alice Rachele Arlanch preferisce Gattuso. Arrigo Sacchi, protagonista di una lunga intervista esclusiva sullo stesso numero di «120 Milan», ha conquistato la vittoria con 51 voti contro i 30 di Ancelotti e i 25 di Rocco. Poi Capello (6), Liedholm (5) e Gattuso, Viani e Zaccheroni (1).

E Giampaolo? Piace a Andrea Giuliacci (che però vota Ancelotti) che fa le carte al campionato: «Prevedo un inizio nuvoloso con graduali schiarite e con un finale decisamente soleggiato». E se lo dice lui...