Sampaoli al vetriolo: "Vidal? Beve troppo, deve farsi aiutare"

Jorge Sampaoli è stato commissario tecnico del Cile dal 2012 al 2015. L'argentino ha conquistato una Copa America nel 2015, battendo in finale l'Argentina di Messi. L'attuale ct dell'Albiceleste venne aspramente criticato quando scelse di lasciare la Roja e a distanza di oltre due anni si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa attaccando diversi calciatori, importanti, della nazionale cilena, che già qualche giorno fa subì l'affondo della moglie del portiere Claudio Bravo per la mancata qualificazione al Mondiale.

Sampaoli, infatti, ha dato seguito alle parole di Lady Bravo ma ha anche fatto i nomi ai microfoni de Las Ultimas Noticias: "Vidal ha un problema con l'alcol, non riesce a controllarsi. Dovrebbe farsi vedere da uno specialista. Una volta in aereo mi chiese di bere una birra, poi ho scoperto che era whisky". L'argentino ha poi attaccato due ex giocatori dell'Inter come Pinilla e Medel, l'ex Udinese e Barcellona Sanchez e l'ex Napoli Edu Vargas: "Pinilla pensa solo a fare festini, anche a Medel piace divertirsi anche se ora non beve più. Sanchez invece si isola dal resto della squadra con le cuffie alle orecchie e Edu Vargas a ogni chiamata è sempre peggio"