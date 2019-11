La Sampdoria passa in casa della Spal al 92': finisce 0-1 grazie a Caprari

La Sampdoria di Claudio Ranieri vince per 1-0 il Monday night dell'undicesima giornata contro la Spal di Leonardo Semplici. Il gol della vittoria porta la firma di Gianluca Caprari, appena entrato in campo al posto di Bonazzoli, che forse premia oltremisura quanto fatto dai blucerchiati dato che il risultato di parità sarebbe stato più giusto per quanto prodotto dalle due squadre e per quanto visto in campo. Quasi inoperosi i due portieri Berisha e Audero che non hanno dovuto compiere particolari interventi, con il numero uno albanese dei ferraresi beffato nel finale dall'ex di Roma e Inter. Tenuto in panchina per tutti e 90 i minuti di gioco Fabio Quagliarella che si è riposato in vista del prossimo impegno della Sampdoria. Con questo successo prezioso la Sampdoria abbandona l'ultimo posto della classifica e aggancia a quota 8 i cugini del Genoa, ultime Spal e Brescia a quota 7 punti.

Nel primo tempo la partita scorre sui binari dell'equilibrio fino al 15' e al 17' Moncini decolla di testa ma la sua conclusione termina fuori. Strefezza tenta il tiro al volo al 19' ma la sua conclusione sfiora l'incrocio dei pali. Reca al 23' ci prova ma in due circostanze trova l'opposizione di Audero. Il primo tempo della Sampdoria è di Bonazzoli che al 31' ci prova con una fucilata dalla distanza ma la palla termina fuori di poco. Nel finale di primo tempo la punizione di Gabbiadini finisce alta sopra la traversa.

Nella ripresa Depaoli è miracoloso su Strefezza al 51', mentre Gabbiadini segna al 53' ma l'arbitro Chiffi annulla per posizione di fuorigioco dell'ex attaccante del Bologna. Vicari per poco non combina una pasticcio al 76' con un grave errore che per poco non manda in porta Bonazzoli. L'ex attaccante dell'Inter Bonazzoli ci prova all'85' ma trova un attento Berisha che blocca il pallone a terra. Caprari entra al 90' e due minuti dopo decide la partita in favore della Sampdoria con il gol dell'1-0 deviando una palla spiazzata di testa da Ramirez su cross di Depaoli. Il gol piega le gambe alla Spal che non riesce a reagire e incassa un'altra sconfitta: ora la panchina di Semplici traballa pericolosamente.

Il tabellino

Spal: Berisha; Tomovic, Vicari (86' Jankovic), Igor; Strefezza, Valoti (69' Missiroli), Murgia, Kurtic, Reca; Petagna, Moncini (61' Floccari)

Sampdoria: Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Murru; Thorsby, Vieira, Ekdal; Jankto (73' Augello); Gabbiadini (71' Ramirez), Bonazzoli (90' Caprari)

Reti: 91' Caprari (S)



