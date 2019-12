La Sampdoria stende 1-0 il Genoa nel finale: ai blucerchiati il derby della Lanterna

La Sampdoria di Claudio Ranieri vola in Paradiso e manda all'Inferno il Genoa di Thiago Motta che perde il suo primo derby della Lanterna da allenatore. Il gol della vittoria porta la firma di Manolo Gabbiadini che ha deciso una partita non particolarmente bella e ben giocata da ambo le squadre. In questa Stracittadina ha dominato la paura di perdere con i blucerchiati che hanno piazzato il colpo da tre punti e nel finale con Manolo Gabbiadini subentrato a un quarto d'ora dalla fine al posto di Fabio Quagliarella, uscito per infortunio. I tre punti permettono così di respirare a Ranieri con la sua Sampdoria che sale a quota 15 punti, mentre Thiago Motta è sempre più traballante con il suo Genoa che resta penultimo a quota 11. Nel prossimo turno i rossoblù giocheranno in casa dell'Inter e in caso di sconfitta la sua panchina potrebbe definitivamente saltare. La Doria, invece, esulta e si tira fuori parzialmente dalle sabbie mobili anche se ora Ranieri sa che dovrà dare continuità di risultati per uscire definitivamente da una situazione difficile da gestire.

Dopo venti minuti di sostanziale equilibrio è il Genoa ad avere la prima chance per seganare con Biraschi che svetta di testa ma la mette alta. La partita continua ad essere abbastanza monotona con poche, pochissime occasioni da reti da ambo le parti e al 41' il tentativo di Ramirez termina abbondantemente a lato. A fine primo tempo si fa male Ekdal e al suo posto è costretto ad entrare Murilllo.

Nella ripresa al 52' Murillo salva alla disperata sul tentativo di Sanabria e al 69' ecco il primo tiro in porta del match con Criscito che converge e chiama alla parata Audero. La punizione di Sanabria esce fuori di poco al 78' e all'85' la Sampdoria punisce oltremisura il Genoa con il gol di Gabbiadini che segna sull'assist di Linetty che aveva precedentemente rubato palla a Ghiglione. In pieno recupero Ghiglione serve bene Pinamonti che tenta una grande girata al volo che finisce fuori di un soffio. Il forcing finale del Grifone non produce nulla: finisce 0-1 il derby della Lanterna.

Il tabellino

Genoa: Radu; Biraschi, Romero, Criscito (89' Cleonise); Ghiglione, Schöne (61' Jagiello), Radovanovic, Cassata, Pajac (61' Ankersen); Sanabria; Pinamonti

Sampdoria: Audero; Thorsby, Colley, Ferrari, Murru; Depaoli, Vieira, Ekdal (45' Murillo), Linetty; Ramirez (75' Caprari); Quagliarella (75' Gabbiadini)

Reti: 85' Gabbiadini (S)

