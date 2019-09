San Siro, Sala annuncia: "Siamo disposti a cederlo"

Giuseppe Sala rivela una novità per la questione San Siro. Il sindaco di Milano ha annunciato la disponibilità " a cedere San Siro qualora si volesse considerare anche questa possibilità ". Da parte del Comune non vi è alcuna intenzione " di farci soldi ". L'intenzione dunque è quella di affidarsi a un ente terzo " che dica quanto vale. Quindi non abbiamo assolutamente bisogno né interesse a specularci ". In tal modo ci sarà " un range completo di possibilità ". Bisogna però puntare a chiudere subito " perché questo dibattito rischia alla fine di trascinarsi per molto tempo. Noi offriamo la massima collaborazione su ogni possibilità ".

Nuovo stadio

La costruzione di un nuovo stadio è un'idea che " viene paventata e che non sarebbe per noi ovviamente gradita. Però qui stiamo parlando di società private che, nel loro legittimo interesse, potrebbero fare anche una cosa del genere ". Il primo cittadino ha detto che " una stima del valore del Meazza mi pare che sia intorno ai 70 milioni di euro ". Il suggerimento è quello di " prendere come ente valutatore qualcosa di pubblico, in maniera tale che non ci sia nessuna speculazione ".

La decisione ora spetta a Inter e Milan: " Se preferiscono, per le loro ragioni, costruire uno stadio nuovo, se ne ragionerà. Io non posso che cercare di favorirle con tutte le ipotesi e, a questo punto, mi viene da offrire anche questa possibilità ".

