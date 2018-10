Come sarà l'auto nel futuro? Fca lo chiede ai «Millennials»

Riccardo Cervelli

Capua (Caserta) Per il terzo anno di seguito, Fiat Chrysler Automobiles ha coinvolto gli studenti universitari delle facoltà di economia di 6 atenei del Centro-Sud Italia (Università della Campania Luigi Vanvitelli, Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi Gabriele d'Annunzio di Chieti e Pescara, Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Università degli Studi della Basilicata) in un progetto che ha al centro il futuro dell'automobile, secondo le aspettative dei giovani di oggi.

Per la precisione, si è trattato della terza edizione del concorso «I am Fca Innovation Award Millennials by Fca». Il contest mirava a raccogliere e premiare idee e proposte innovative su come i Millennials circa mille i partecipanti quest'anno immaginano le auto del futuro. In palio 12 premi: i primi 6 consistenti in stage presso stabilimenti di Fca nel Centro-Sud Italia, i secondi 6 nel coinvolgimento in altre attività del Lingotto.

I concorrenti, innanzitutto, dovevano osservare un breve video in cui erano mostrate alcune tra le innovazioni che Fca sta introducendo sul mercato, e quindi rispondere ad alcune domande su come il gruppo dovrebbe comunicare le innovazioni ai Millennials; quali altre innovazioni si desidererebbe vedere introdotte; come le auto possono migliorare le esperienze digitali e social degli utilizzatori; e come possono collaborare Fca e questi giovani. Le risposte non dovevano superare i 2mila caratteri complessivi.

Ai primi 18 selezionati, quindi, è stato richiesto di rappresentare le loro proposte in un video. I lavori, infine, sono stati giudicati da un innovation board composto dal professor Mario Sorrentino, ordinario di Business planning e creazione d'impresa all'Università della Campania Luigi Vanvitelli e direttore di Start up Lab; da Daniele Chiari, Giorgio Cornacchia e Silvia Vernetti, in rappresentanza delle areedello sviluppo dei nuovi prodotti, di ingegneria e ricerca, e di sviluppo del business di Fca.

I primi 6 premi sono stati assegnati a studenti che hanno proposto le seguenti idee: la creazione e l'installazione di un software utile a correggere le abitudini di guida sbagliate (Daniele Agnello); l'implementazione di sistemi di sicurezza capaci di inserirsi automaticamente in caso di pericolo (Gioacchino de Chirico); la gestibilità dell'auto del futuro tramite un'App (Federica Di Tolla); l'insistenza su tre concetti fondamentali: personalizzazione, tecnologia e facilità di utilizzo (Filippo Fontanella); l'essere, da parte dell'auto pet-friendly (Giada Nugnes); l'adozione di un concetto di sicurezza che si concretizza in un sistema di health safety (Lucia Rochira).

La premiazione si è tenuta nella storica sede di Capua del Dipartimento di Economia dell'Università della Campania. Molti dei 300 studenti presenti hanno avuto l'occasione di farsi presentare dai manager Fca le innovazioni nell'ambito dell'infotainment e della sicurezza (alcune già disponibili altre che lo saranno presto sulle vetture del gruppo) o confrontarsi su come affrontare l'ingresso nel mondo del lavoro.