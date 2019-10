Sarri, Higuain indispensabile e il solito ADL arruffa popolo

La Juventus sbaglia partita ma viene salvata all'ultimo secondo da un rigore di Ronaldo. Contro il Genoa, notte da Halloween per la squadra bianconera che ha fatto l'impossibile per essere ricoperta di sacrosanti fischi, Sarri è il fratello moscio dell'allenatore fumante, in tutti i sensi, visto a Napoli e a Londra, non ne azzecca una, prima e durante, senza Higuain niente idee, niente gioco, il resto lo fanno i suoi, Ronaldo vuoto e indisponente fino al rigore da tre punti, Bernardeschi fumoso, Rugani comico, Rabiot orribile, Dybala un uomo solo e nemmeno al comando e così, nonostante l'inferiorità numerica per una invenzione dell'arbitro Giua, il Genoa ha fatto un figurone, non meritando la sconfitta. L'Inter torna dietro di un punto e continueranno i gas velenosi di Conte, come quelli di Ancelotti. Perché se Giua ha sbagliato a Torino sull'espulsione di Canata, il suo collega Giacomelli è stato protagonista a Napoli. Il Var resta un mistero buffo e così si è appalesato De Laurentiis Aurelio con il suo bon ton di sempre, per spiegare che è ora di finirla con Nicchi e Rizzoli, pessimi attori di questo calcio, entrambi sanno che si troveranno orde di napoletani e di tifosi infuriati. Dunque la caccia all'uomo viene annunciata da un presidente illustre e ci sarebbe da preoccuparsi se non sapessimo che i napoletani sono ben più saggi degli arruffapopolo che agitano l'orda (massa umana spinta dalla violenza o dalla miseria). Sta di fatto che il Napoli paga anche per una gaffe di Meret mentre sull'episodio chiave (Kjaer-Llorente) si hanno due letture e dunque il Var resta un mistero buffo. Ancelotti espulso è una notizia, conoscendone l'equilibrio, ma dinanzi a Giacomelli arbitro tutto è possibile anche se, ormai, sono saltate le marcature, nessuno accetta più le decisioni, nel calcio, nello sport, in politica, a scuola. Prevedo notti difficili per Tudor travolto con l'Udinese dalla Roma e per Mazzarri che dopo l'elogio a Chiellini le ha buscate dalla Lazio. Avrà Urbano Cairo il coraggio di licenziare il suo dipendente? Dubito ma il destino è segnato.