Sarri, super partenza contro il Napoli

I conti si regoleranno subito, almeno quelli tra Sarri e il suo' Napoli: alla seconda giornata, sarà infatti già scontro tra la Juventus e la squadra di Ancelotti. Il passato busserà insomma subito alla porta dell'attuale tecnico bianconero, che all'esordio guiderà la truppa a Parma: quanto alle altre big, il Napoli andrà a Firenze, l'Inter ospiterà il Lecce e la Roma il Genoa, mentre il Milan sarà a Udine e l'Atalanta a Ferrara. Intriganti anche Samp-Lazio e Toro-Sassuolo. Poi, appunto, il primo boom stagionale (in realtà doppio, visto che è in programma anche il derby di Roma) con lo scontro dell'Allianz Stadium: Sarri dovrà forse accelerare i tempi (alla terza, peraltro, ci sarà la trasferta di Firenze), il che potrebbe non risultare semplicissimo contro una squadra che potrà invece beneficiare del vissuto' dell'anno scorso con Ancelotti. Per i campioni d'Italia, altro appuntamento clou sarà quello con l'Inter: nessuna attesa eccessiva nemmeno in questo caso, dal momento che i nerazzurri ospiteranno i bianconeri alla settima. Come dire insomma che prima della metà del girone di andata Chiellini e compagni si saranno già misurati con due delle maggiori pretendenti al titolo: se sarà ancora dominio assoluto, lo si potrà quindi intuire fin dai primi vagiti stagionali.

Quanto ad altre classiche, il quarto turno propone Milan-Inter, il quinto Toro-Milan, il nono Roma-Milan. Tre sfide interessanti all'undicesimo: il derby della Mole, Milan-Lazio e Roma-Napoli. Periodo durissimo per il Diavolo, questo: seguiranno infatti le sfide contro Juve (a Torino) e Napoli. Piccante la quindicesima, con Inter-Roma e Lazio-Juve. Il derby di Genova sarà l'ultimo ad andare in scena (sedicesima). Finale complicato per l'Inter, che chiuderà contro Napoli e Atalanta. E altro botto a tinte bianconere, per finire: Roma-Juve all'andata, allo Stadium l'ultimissima.